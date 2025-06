Tensão entre Israel e Irã faz petróleo disparar e abala mercados globais

O preço do petróleo disparou na noite desta 5ª.feira (12.jun.25) após um ataque de Israel contra instalações nucleares do Irã. A ação marcou uma nova e grave escalada no conflito entre os dois países.

O barril do Brent subiu cerca de 6%, chegando perto dos US$ 74. O WTI, referência nos Estados Unidos, teve alta ainda maior: 8%.

A commodity caminha para o maior avanço semanal desde 2022. O movimento foi impulsionado pela tensão no Oriente Médio, que anulou os efeitos negativos da política tarifária dos EUA e da produção crescente da Opep+.

O ataque militar ocorreu após o fracasso nas negociações entre Teerã e Washington sobre o programa nuclear iraniano. Israel acusa o Irã de estar próximo de conseguir fabricar bombas atômicas.

Explosões foram registradas em Teerã durante a madrugada de sexta-feira (13, horário local). A TV estatal iraniana informou que as defesas aéreas do país foram acionadas e permanecem em alerta total.

“Nossos pilotos estão atacando alvos estratégicos”, disse o primeiro-ministro Binyamin Netanyahu em um pronunciamento. Ele chamou a operação de “Leão em Ascensão” e afirmou que ela vai durar o tempo necessário.

Segundo Netanyahu, os ataques têm como foco principal estruturas de enriquecimento de urânio e capacidades militares iranianas. “Estamos atingindo o coração do programa nuclear do Irã”, declarou.

O Exército de Israel afirmou que o Irã já acumula material físsil suficiente para produzir até 15 bombas atômicas em poucos dias. A afirmação aumentou ainda mais o clima de alerta internacional.

Com a ofensiva, moedas consideradas seguras passaram a se valorizar. Dólar americano, iene japonês e franco suíço subiram frente a outras divisas.

Um índice que mede o dólar contra seis moedas importantes avançava 0,4%. Já o ouro, tradicional refúgio em tempos de crise, teve alta de 1%.

Enquanto isso, moedas ligadas ao risco, como o dólar australiano e o neozelandês, recuaram 0,9%. No mercado de ações, o impacto foi imediato.

Os contratos futuros dos índices S&P 500, Dow Jones e Nasdaq caíram cerca de 1,5%. Investidores temem que o conflito provoque instabilidade prolongada na região e afete a economia global.