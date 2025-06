VÍDEO: Suposto sobrevivente de queda de avião na Índia é descrito como "milagre" pela imprensa local

Um homem identificado como Vishwash Kumar Ramesh teria sobrevivido a quedado avião em Ahmedabad, na Índia.

Mais cedo, o MS Notícias divulgou a lista de passageiros — e o nome de Ramesh aparece na posição 194. Confira aqui.

Ele é, até o momento, o único encontrado com vida entre os 242 passageiros da aeronave.

Segundo as autoridades, Vishwash foi localizado no assento 11A e saiu caminhando dos destroços. Atualmente, ele recebe atendimento médico em um hospital da região.

Imagens divulgadas pela emissora NDTV mostram o homem com ferimentos visíveis, mas consciente. Fontes oficiais afirmam que ele possui dupla nacionalidade — indiana e britânica.

“Um sobrevivente foi encontrado e está no hospital recebendo tratamento. Ainda não posso falar sobre o número de mortos”, declarou o comissário GS Malik à imprensa. A notícia repercutiu como um milagre em veículos indianos.

Reprodução/ Instagram

Vishwash contou ao Hindustan Times que o avião caiu segundos após a decolagem. “Ouvi um barulho e, em seguida, tudo desabou. Foi muito rápido”, disse ele, visivelmente abalado.

Ele sofreu ferimentos nos pés, no peito e nos olhos, mas conseguiu sair do avião por conta própria. “Quando me levantei, havia corpos ao meu redor. Estava assustado. Corri até alguém me colocar em uma ambulância”, relatou.

O suposto sobrevivente vive há mais de 20 anos em Londres com a esposa e os filhos. Estava retornando ao Reino Unido após visitar parentes na Índia.

Ele viajava com o irmão, que ainda não foi localizado. Do hospital, Vishwash fez um apelo público: “Por favor, me ajudem a encontrá-lo.”