Cidade do Natal terá show com participante do The Voice, Matu Miranda neste sábado (16)

A Cidade do Natal, na Vila Morena será palco de mais um show especial. A programação do "Natal de CG é Tamanho Família", traz neste sábado (16), o cantor campo-grandense Matu Miranda. Ele participa da edição 2023 do programa que revela talentos musicais, The Voice Brasil.

A programação do "Natal de CG é Tamanho Família" está repleta de atividades na Capital e segue até o dia 25 de dezembro na 14 de Julho e dia 7 de janeiro de 2024, na Cidade do Natal. Confira a programação deste sábado (16).

Cidade do Natal

Neste sábado (16), a partir das 19h, a população pode conferir a apresentação do Coral Jovem Adventista, seguida do show do cantor campo-grandense Matu Miranda que participa desta edição do The Voice Brasil no time de Carlinhos Brown às 20h.

A Parada Natalina acontece todos os dias às 21h. A abertura do local é às 17h e encerra as atividades às 22h.

14 de Julho

Também simultaneamente acontece a programação de Natal na Rua 14 de Julho. Neste sábado (16), a animação fica por conta do New York Circus às 19h30 e 21h. A parada natalina no centro acontece todos os dias às 19h.

Natal nos Bairros

As famílias do Distrito de Anhanduí recebem neste sábado (16), a programação da Prefeitura do Natal nos Bairros. As atividades terão início às 17 horas, na Via Lateral, 2356, ao lado da base da GCM.

A festa nos bairros conta com animador, sorteio de brindes, brinquedos infláveis, distribuição gratuita de pipoca e algodão doce, música com a Banda Municipal, além de uma linda decoração e a presença do 'bom velhinho' em pessoa, o Papai Noel, que chegará no ônibus do City Tour acompanhado de outros personagens.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS