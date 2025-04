Contratada por Adriane, obra na Chácara dos Poderes vira transtorno a moradores

O que era para ser uma solução virou mais um problema. A empresa Relevo Engenharia Ltda., contratada pela Prefeitura de Campo Grande por mais de R$ 10,7 milhões para executar obras de infraestrutura urbana no bairro Chácara dos Poderes, vem sendo alvo de duras críticas.

Moradores denunciam que a obra, que deveria resolver problemas antigos de drenagem e pavimentação, tem provocado alagamentos, prejuízos materiais, quedas de energia, bloqueios de acesso e risco ambiental.

Na noite de 3ª feira (9.abril.25), o vereador Landmark Rios, membro da Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos da Câmara Municipal, participou de uma reunião com mais de 25 moradores do bairro. A reunião foi organizada pela Associação de Moradores da Chácara dos Poderes (AMPCP), presidida por Rodrigo de Figueiredo Gonçalves, e contou com relatos dramáticos de prejuízos e abandono.

“O bairro está sendo devastado. A obra, que era para prevenir enchentes, está causando inundações, rompendo muros, destruindo vias e dificultando até a chegada dos Correios. É inadmissível”, afirmou Rodrigo, durante o encontro.

Segundo ele, a caixa de contenção está assoreada e a empresa tem priorizado a continuidade da tubulação em outros trechos, ignorando os riscos no entorno. “A Relevo protege os trechos que interessam para o trabalho deles e ignora os moradores que estão sendo prejudicados. Não adianta dizer que vai resolver no futuro se agora estão destruindo o bairro”, completou.

O contrato da empresa, publicado no Diário Oficial de 9 de fevereiro de 2023, contempla obras de pavimentação e drenagem na região por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep). Até o momento, R$ 4,3 milhões já foram pagos e mais de R$ 6,9 milhões estão empenhados, com término previsto para maio de 2025. No entanto, moradores relatam que não há cronograma público, transparência sobre o andamento da obra ou medidas paliativas suficientes para mitigar os danos.

Durante a sessão desta 5ª feira (10.abril.25), o vereador Landmark usou a tribuna para denunciar o caso. “Tem uma empresa que foi contratada por mais de 10 milhões de reais para resolver um problema, mas está criando outro. A água entrou na casa dos moradores, derrubou muros e causou prejuízos. Ontem colocaram uma máquina, mas foi paliativo. É o mínimo que podiam ter feito depois de tudo isso”, criticou o parlamentar, que também convocou outros vereadores da Comissão de Obras para acompanhar de perto o contrato. “Essa empresa errou e precisa ser cobrada. Nós fomos eleitos para defender a população, e é isso que faremos”, reforçou.

Além disso, o vereador já enviou ofícios à Prefeitura, à Sisep , à Agereg (Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados), à Semadur (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano), à Energisa e à própria empresa Relevo, cobrando providências urgentes e apresentação de medidas mitigadoras imediatas.

Entre as queixas mais urgentes dos moradores estão alagamentos frequentes e lama nas ruas, estragos em muros e imóveis, assoreamento da caixa de contenção e ausência de manutenção, falta de acessibilidade para entrega de correspondência e trânsito de veículos, prejuízos materiais e risco à segurança e ausência de medidas de proteção ambiental em área considerada Zona Especial de Interesse Ambiental (ZEIA).

“Não vamos aceitar que o dinheiro público seja desperdiçado em obras que trazem mais prejuízo do que solução. O bairro Chácara dos Poderes pede socorro, e nós vamos continuar cobrando”, concluiu o vereador, que também destacou a importância de respeitar o perfil ambiental do bairro e a urgência de soluções sustentáveis e definitivas.

O vereador já articula uma reunião com o secretário de Obras, Marcelo Miglioli, para tratar do caso e garantir a devida fiscalização da execução contratual.