Adriane mente sobre reforma tributária e adorna vexame da FNP

As pessoas que tocam pequenos negócios em Campo Grande ficaram alarmadas com a desinformação que receberam da prefeita Adriane Lopes (PP), dizendo que assumiu um cargo nacional importante para lutar contra as injustiças da reforma tributária. Ela afirmou que o governo federal está querendo aumentar mais a carga tributária, dando a entender que as pequenas economias serão as mais penalizadas.

Para reforçar essas afirmações, a prefeita aterrorizou as cabeleireiras dos pequenos salões nos bairros campo-grandenses, dizendo que a alíquota do ISS (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza) que elas recolhem deverá saltar de 5% para 25%. É uma deslavada mentira. Na expectativa de atingir o governo Lula imputando-lhe um fato inexistente, Adriane cumpre o catecismo dos gestores bolsonaristas.

A fake news verbal da prefeita foi gravada e publicada em vídeo nas redes sociais, após sua participação na 87ª Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP), realizada no início da semana, em Brasília. No evento, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), foi eleito para presidir a Frente. Adriane é a 3ª vice-presidente, com Sebastião Melo (MDB), de Porto Alegre (RS), na 1ª vice. Cícero Lucena (PP), de João Pessoa, Rodrigo Neves (PDT), de Niterói (RJ), e João Campos (PSB), de Recife, também compõem a diretoria.

O ABSURDO DA HISTÓRIA

A mentira da prefeita é o absurdo da história. Além de não causar qualquer impacto até 2026, os efeitos da reforma tributária – aprovada pelo Congresso Nacional em 2023 – só começarão a partir de 2027, de forma progressiva. Não há informações que indiquem que a reforma vá aumentar o ISS para 25%. O objetivo é simplificar o sistema tributário, reduzir a sonegação e o contencioso jurídico tributário, e promover justiça social.

Infelizmente, até que a fake news (informação falsa) oficializada por Adriane Lopes seja desfeita pelo restabelecimento da verdade, toda a rede de pequenas economias – de cabeleireiras a doceiras, de artesãos a donos de micronegócios – estará apreensiva. O impacto da mentira é avassalador para quem já paga impostos exorbitantes e é atacado por uma inverdade tão perversa como esta. Assista:

Confiram o que Adriane disse, gravou e espalhou pelas redes sociais:

"Eu sou a única prefeita do Brasil a compor a diretoria com nove prefeitos do País, onde serão discutidas pautas de relevância, como a reforma tributária, o impacto nas nossas cidades. Foi criada uma comissão para dar suporte técnico aos municípios para explicar à população o impacto que traz à vida de cada morador. E aí eu vou citar um exemplo, que eu discuti este exemplo aqui em Brasília: uma cabeleireira que paga 5% de ISS, com o seu pequeno salão, com a reforma poderá vir a pagar até 25% pro município. Como ela vai se manter no negócio com o imposto totalmente modificado, causando impacto direto nas suas finanças?"