Educação municipal ignora mães atípicas e caso vai parar no TCE-MS

O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), conselheiro Flávio Kayatt, se reuniu na manhã desta 3ª feira (3.maio.25), em Campo Grande, com a promotora de Justiça Paula Volpe e as defensoras públicas Débora Paulino e Thaisa Defante. O encontro teve como pauta as dificuldades enfrentadas por mães de crianças atípicas na rede municipal de ensino da capital.

“Existe um processo seletivo aberto pela Prefeitura Municipal de Campo Grande para a contratação de professores de apoio com relação às crianças atípicas. Nós fomos procuradas pelas mães dessas crianças que estão em angústia porque discordam do momento desse processo”, afirmou a promotora Paula Volpe.

Segundo as defensoras, as famílias estão apreensivas com a possível troca de profissionais que atualmente atendem as crianças, o que teria sido justificado pela prefeitura como uma consequência de um Termo de Ajuste de Gestão firmado com o TCE-MS.

Diante da exposição das preocupações, o conselheiro substituto Célio Lima de Oliveira propôs uma reunião com os representantes da prefeitura para buscar alternativas. “Vamos chamar todos os secretários envolvidos com o tema para procurarmos uma solução conjunta. Essa é a medida inicial que a gente pode tomar para minimizar os efeitos desses problemas que foram encaminhados ao Ministério Público e à Defensoria”, disse.

Também participaram da reunião o diretor jurídico do TCE-MS, Luiz Henrique Volpe Camargo; a assessora jurídica, Viviane Lacerda; o chefe da Divisão de Fiscalização de Atos de Pessoal, Francisco Adriano; e o chefe de gabinete, Carlos Roberto de Marchi.