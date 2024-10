Rose prevê 350 km de asfalto e creches até às 19h para atender mães

A candidata à prefeitura de Campo Grande, Rose Modesto (União Brasil), apresentou propostas voltadas para a região Bandeira, que abriga importantes bairros como Tiradentes, Rita Vieira, Universitário e Moreninhas. O foco está em mobilidade urbana, segurança, educação, lazer e sustentabilidade.

Entre os projetos, Rose planeja pavimentar 350 km de vias, incluindo bairros antigos que ainda sofrem com lama e poeira, além de substituir 72 pontes de madeira por concreto nas áreas rurais. Na área de transporte público, propõe revisar contratos de concessão e renovar a frota de veículos, buscando maior eficiência e conforto.

A segurança também está entre as prioridades da candidata. Rose pretende ampliar o Centro de Inteligência e instalar uma rede de câmeras com tecnologia 360 graus e totens de pânico integrados à Guarda Civil Municipal (GCM). Além disso, a GCM seria fortalecida, com mais equipamentos e maior presença nas ruas.

Rose Modesto também propõe a revitalização do Parque Jacques da Luz, com melhorias na academia pública, implantação de escolinhas de futebol e balé e incentivo às práticas esportivas olímpicas. A sustentabilidade será promovida por meio da revitalização do ecoponto da Moreninha e da melhoria da coleta seletiva.

Outras iniciativas incluem a regularização fundiária com a construção de 200 moradias populares e a modernização das academias ao ar livre, com cinco novas unidades previstas.

Na área da educação, as propostas incluem concluir obras paradas de EMEIs e garantir o acesso de todas as crianças à educação infantil, com horários estendidos até 19h para atender às necessidades das famílias.