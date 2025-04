"Educação pública não se negocia, se defende", diz Landmark em apoio a professores

O vereador Landmark Rios (PT) participou na manhã desta quarta-feira (23) do ato que reuniu mais de 9 mil pessoas na Praça do Rádio Clube, em Campo Grande, como parte da paralisação da 26ª Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública.

Convocado pela CNTE (Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação), Fetems ( Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul) e ACP (Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública), o evento teve como tema “Escola pública não é negócio. É direito!” e mobilizou professores, administrativos e movimentos sociais em defesa da valorização do ensino público.



Professor por formação e ex-servidor da área educacional, Landmark fez questão de estar presente para manifestar apoio à luta da categoria. O parlamentar ressaltou que os professores não apenas merecem respeito, mas devem ser prioridade nas políticas públicas.



“Já estive em sala de aula, sei dos desafios e da missão de quem ensina. O que os profissionais da educação estão reivindicando é justo: cumprimento do piso, fim da precarização, valorização. Educação pública não se negocia, se defende. Nosso mandato é parceiro da educação e vai continuar apoiando essa luta”, afirmou.

A mobilização teve como objetivo alertar sobre os riscos da privatização, militarização e desvalorização dos profissionais da educação, além de fortalecer a luta por um ensino público democrático e de qualidade, bem como assegurar o pagamento do piso e equiparação salarial.

"Educação é o que transforma realidades. E quando quem educa precisa parar pra ser ouvido, é porque algo tá muito errado. É inadmissível que em pleno 2025, professores ainda tenham que lutar pelo cumprimento do piso e por condições mais dignas de trabalho. E por isso, estou ao lado da luta de cada educador e educadora que hoje veio à Praça do Rádio exigir respeito e valorização", destacou Landmark.

Além de defender o pagamento integral do piso nacional do magistério, o ato também alertou sobre os riscos da privatização e militarização do ensino, da retirada de direitos e da terceirização de serviços públicos. Durante a manifestação, lideranças como o presidente da ACP, Gilvano Bronzoni, destacaram a união da categoria.

“Um dia de muita luta, de defender e reforçar nossas pautas. Não à privatização; verba pública precisa ser investida na educação pública. Nós lutamos muito por todos os direitos conquistados até aqui, mas a nossa luta não tem fim. Vamos continuar fortes, unidos e vigilantes ”, declarou Bronzoni.