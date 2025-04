Capital pede socorro e câmara não pode sucumbir à guerra ideológica, diz Landmark

Durante a sessão desta terça-feira (22), o vereador Landmark Rios (PT) fez um discurso emocionado em tom de desabafo, lamentando o espaço cada vez maior ocupado por disputas ideológicas na Câmara Municipal de Campo Grande. A manifestação ocorreu durante a votação de uma moção de repúdio proposta pelo vereador André Salineiro (PL), relacionada a declarações do deputado federal Zeca do PT.

Segundo Landmark, esse tipo de pauta vem se repetindo de forma desgastante e desvia a atenção daquilo que realmente importa: os problemas da cidade. “Infelizmente, nós estamos vivendo uma outra Câmara. A todo momento a gente não consegue discutir os problemas de Campo Grande”, afirmou o parlamentar.



Ele destacou que tem se sentido frustrado ao ver sessões inteiras consumidas por embates que, segundo ele, "não contribuem em nada para resolver os desafios que a população enfrenta no dia a dia".



“Eu conversava com a minha esposa na Páscoa e disse: eu não estou feliz. Fui eleito aos 51 anos de idade, passei por uma eleição difícil. E hoje, o que vejo aqui são pautas que pouco ou nada têm a ver com o que o povo precisa”, declarou.



Landmark reforçou que respeita os colegas e a presidência da Casa, mas fez um apelo direto: “Queria pedir aos nobres pares, vereadores aqui dessa casa, que na próxima sessão a gente venha pra cá discutir os problemas de Campo Grande. A capital pede socorro.”



O vereador também destacou que seu gabinete tem sido diariamente procurado por moradores em busca de soluções para questões urgentes nas áreas de saúde, infraestrutura e transporte. “Nosso telefone não para de tocar. São demandas insanáveis. A população quer ação, não discurso ideológico”, completou.



Ao final da fala, o vereador reafirmou seu compromisso com uma política voltada para o povo e pediu mais seriedade nas sessões legislativas: “Desejo que os problemas da saúde, da infraestrutura, da cidade inteira, sejam resolvidos. É isso que eu vim fazer aqui. Eu fui eleito para isso.”



TRABALHO

Mesmo diante de um cenário político contaminado por disputas ideológicas, o vereador Landmark Rios mantém o foco em ações concretas e na defesa da população. Em apenas três meses de mandato, o parlamentar:



- Apresentou 8 projetos de lei voltados à inclusão, mobilidade, segurança alimentar e proteção social, como o projeto que institui o Programa Ar no Busão, o Banho Solidário e a Creche para Idosos.



- Foi um dos primeiros a assinar o pedido da CPI do Transporte Público, denunciando atrasos, superlotações e a falta de ônibus climatizados.



- Encaminhou mais de 190 ofícios cobrando melhorias para os bairros de Campo Grande e já apresentou centenas de indicações com pedidos de tapa-buracos, limpeza urbana, sinalização, iluminação e acesso a serviços básicos.



- Está engajado na luta pela regularização fundiária, participando de reuniões com a SPU e a Emha em uma articulação que pode se tornar a maior ação de regularização fundiária da história de Mato Grosso do Sul, beneficiando centenas de famílias.



- Fiscaliza de perto contratos milionários da prefeitura, como é o caso da empresa Relevo, responsável por obras na Chácara dos Poderes, onde moradores denunciam alagamentos e prejuízos causados por má execução do serviço.



- Tem se articulado para garantir políticas públicas de segurança alimentar, sendo um dos articuladores da Frente Parlamentar da Segurança Alimentar e Nutricional na Câmara de Campo Grande.



Atua de forma ativa em comissões estratégicas, sendo:



Presidente da Comissão Permanente de Legislação Participativa



Presidente da Comissão de Agricultura e Agronegócio



Vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento



Membro das Comissões de Obras, das Causas Indígenas e de Meio Ambiente



Com um mandato popular, participativo e voltado ao diálogo direto com a comunidade, Landmark reafirma: “Eu fui eleito para trabalhar por Campo Grande, e é isso que eu vou continuar fazendo”.