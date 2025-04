Landmark fiscaliza obra problemática na Chácara dos Poderes e cobra solução urgente

Na tarde de terça-feira (15), o vereador Landmark Rios (PT) esteve na região da Chácara dos Poderes, em Campo Grande, para fiscalizar in loco os impactos da obra de pavimentação e drenagem contratada pela Prefeitura e executada pela empresa Relevo Engenharia. A visita contou com a presença de moradores da região e de demais parlamentares que integram a Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos da Câmara Municipal, da qual Landmark é membro.

A obra, com contrato superior a R$ 10,7 milhões, tem gerado revolta entre os moradores pela má execução e pelas consequências negativas no dia a dia da população. Segundo relatos, as últimas chuvas causaram alagamentos, destruição de muros e impossibilitaram o tráfego em diversas ruas. Tudo isso tem ocorrido em razão de algumas contenções feitas pela empresa.

“Toda a água do Noroeste desce para cá e essa caixa de contenção simplesmente não deu conta. Invadiu casas, derrubou muros e causou transtornos enormes à comunidade”, afirmou o vereador Landmark Rios, que também lamentou a maneira como os trabalhos têm sido conduzidos. “Não dá para ser uma gambiarra. Estamos aqui fiscalizando, conversando com os moradores e cobrando providências sobre esse contrato".

O morador Moyses Simao Kavesky também cobrou atuação mais efetiva do poder público. “A gente espera que essa obra termine, mas que não devaste o bairro inteiro até lá. Precisamos de ajuda para resolver esse grande problema que está acontecendo.”

Já o vereador Jean Ferreira (PT), que acompanhou a fiscalização mesmo sem integrar a comissão, reforçou as críticas à empresa e à ausência de planejamento por parte da Prefeitura. “Ninguém consultou os moradores. As casas estão na beira da destruição e o que vemos aqui é uma realidade ignorada por boa parte da cidade e pelo poder público.”

Ainda segundo Landmark, ofícios já foram encaminhados à Prefeitura, à empresa e à Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos), e ele pretende seguir acompanhando o caso por meio da Comissão de Obras da Casa. “Vamos continuar fiscalizando. O que está acontecendo aqui é grave, e quem mora na Chácara dos Poderes merece respeito”, finalizou o parlamentar.