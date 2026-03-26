Elétrica do Camelódromo: empresa é contratada por R$ 1,8 milhão

A Prefeitura de Campo Grande definiu a empresa que vai mexer na rede elétrica do Camelódromo. A Kelltch-on Elétrica e Construção Ltda, de Humberto Cintra Paulino Junior, venceu a licitação e vai executar o serviço por R$ 1.817.160,52.

O resultado foi publicado nesta 5ª feira (26.mar.26) no Diogrande. O valor ficou abaixo do previsto no edital, que estimava até R$ 2,27 milhões para a obra.

Pelo contrato, a empresa terá até 360 dias para concluir os trabalhos, contados a partir da ordem de serviço.

A intervenção deve atingir toda a estrutura elétrica do espaço. A previsão é trocar equipamentos antigos, reorganizar a distribuição de energia e ampliar a capacidade da rede, hoje considerada defasada para o volume de uso.

Também estão previstas melhorias na iluminação e ajustes no sistema para reduzir risco de falhas e sobrecarga.

O tema não é novo. Em fevereiro de 2024, um incêndio atingiu parte do Camelódromo e destruiu seis boxes. Na época, comerciantes relataram preocupação com a fiação e as condições da estrutura.

Criado no fim dos anos 1990 para concentrar vendedores ambulantes do centro, o Camelódromo hoje reúne cerca de 450 boxes e segue como um dos pontos mais movimentados do comércio popular da Capital.