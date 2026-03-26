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26 de março de 2026
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COMÉRCIO POPULAR

Elétrica do Camelódromo: empresa é contratada por R$ 1,8 milhão

Valor ficou abaixo do previsto no edital, que estimava até R$ 2,27 milhões para a obra

Seis boxes foram consumidos pelo fogo no Camelódromo de Campo Grande na tarde de domingo (12.fev.24).Seis boxes foram consumidos pelo fogo no Camelódromo de Campo Grande na tarde de domingo (12.fev.24).
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A Prefeitura de Campo Grande definiu a empresa que vai mexer na rede elétrica do Camelódromo. A Kelltch-on Elétrica e Construção Ltda, de Humberto Cintra Paulino Junior, venceu a licitação e vai executar o serviço por R$ 1.817.160,52.

O resultado foi publicado nesta 5ª feira (26.mar.26) no Diogrande. O valor ficou abaixo do previsto no edital, que estimava até R$ 2,27 milhões para a obra.

Pelo contrato, a empresa terá até 360 dias para concluir os trabalhos, contados a partir da ordem de serviço.

A intervenção deve atingir toda a estrutura elétrica do espaço. A previsão é trocar equipamentos antigos, reorganizar a distribuição de energia e ampliar a capacidade da rede, hoje considerada defasada para o volume de uso.

Também estão previstas melhorias na iluminação e ajustes no sistema para reduzir risco de falhas e sobrecarga.

O tema não é novo. Em fevereiro de 2024, um incêndio atingiu parte do Camelódromo e destruiu seis boxes. Na época, comerciantes relataram preocupação com a fiação e as condições da estrutura.

Criado no fim dos anos 1990 para concentrar vendedores ambulantes do centro, o Camelódromo hoje reúne cerca de 450 boxes e segue como um dos pontos mais movimentados do comércio popular da Capital.

Tags: Humberto Cintra Paulino Junior, incêndio atingiu, Kelltch-on Elétrica e Construção Ltda, Prefeitura de Campo Grande, rede elétrica do Camelódromo
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