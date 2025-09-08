Em defesa da democracia, Landmark critica falsos patriotas e cobra melhor gestão da saúde

O vereador Landmark Rios (PT) participou neste domingo (7.set.25), em Campo Grande, dos atos organizados pelo diretório estadual do PT em defesa da democracia, da soberania nacional, contra a escala 6x1 de trabalho e pela taxação dos super-ricos.

Em sua fala, Landmark destacou a importância da retomada do 7 de setembro como espaço de reflexão e mobilização popular. “Reafirmamos hoje o compromisso com o país, com a democracia, com a soberania nacional e com o povo brasileiro, com aquele que realmente é brasileiro. E a carapuça caiu para muitos que defendiam a pátria travestidos de falsos patriotas, mas que, na verdade, estavam protegendo interesses políticos de uma minoria antidemocrática que não nos representa. Nós não podemos aceitar isso”, afirmou.

O parlamentar também lembrou o período da ditadura militar e ressaltou a dívida histórica do Brasil com os familiares de desaparecidos políticos. “O Brasil tem uma dívida com as famílias que até hoje têm parentes desaparecidos. Esse processo de julgamento aos torturadores e ditadores começou no governo Lula, continuou com a Dilma e precisa seguir. O Judiciário hoje tem se mostrado forte, em defesa da pátria e da soberania nacional”, disse.

Participação de sindicatos e movimentos populares

O ato reuniu sindicatos e movimentos sociais em torno da pauta democrática. Estiveram presentes representantes dos Correios, MPL (Movimento Popular de Luta), Sindimassa (Sindicato Intermunicipal dos Empregados nas Indústrias de Massa Alimentícia, Biscoitos, Panificação e Derivados de MS), CUT (Central Única dos Trabalhadores), Sinergia/MS (Sindicato dos Eletricitários), Sinticop/MS (Sindicato dos Trabalhadores na Construção de Estradas e Obras de Terraplanagem), além de representantes do Acampamento Egídio Brunet, entre outros.

O deputado federal e presidente estadual do PT, Vander Loubet, destacou os objetivos do ato. “Neste 7 de setembro, queremos sensibilizar e conscientizar o povo brasileiro sobre a importância da democracia e do Estado democrático de direito. Que a gente possa forçar o Congresso a pautar projetos de interesse do povo, como o fim da escala 6x1, a taxação dos ricos, a isenção daqueles que ganham até 5 salários mínimos, e também outros projetos sociais, como o Minha Casa, Minha Vida e, principalmente, a reforma que o presidente Lula está lançando para ampliar a vida das famílias".

O secretário-geral do PT em MS, Agamenon do Prado, reforçou a necessidade de enfrentar o tema da escala de trabalho. “O trabalhador brasileiro trabalha em torno de 6 dias e só descansa 1. Mas, na verdade, esse dia de descanso não ocorre, porque ele tem que limpar a casa, lavar roupa, pagar boleto. Ou seja, ele não tem tempo sequer para dialogar com seus filhos. O debate precisa ser levado a sério, para trazer as conquistas que o brasileiro merece".

Críticas à gestão da saúde em Campo Grande

Além da defesa da democracia, Landmark usou o espaço para reforçar denúncias sobre problemas da gestão municipal em Campo Grande. “Várias secretarias de Campo Grande estão sem planejamento estratégico. Denunciamos na Câmara o desvio de R$ 156 milhões da saúde pública. Estamos indo in loco aos postos e encontramos ausência de remédios básicos, câmara fria queimada, falta de vacinas. E não é falta de dinheiro, pois os repasses do governo federal estão sendo feitos mensalmente. É uma verdadeira falta de compromisso da administração com a saúde de Campo Grande.”

O vereador também criticou a criação de uma comissão anunciada pela prefeita após a saída da secretária de saúde Rosa Leite de Melo. “É a gestão que precisa funcionar. Enquanto isso, falta até álcool nos postos de saúde. Isso é um descaso com a população.”