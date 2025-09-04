Câmara mantém veto ao projeto do 'Ar no Busão', mas Landmark garante que luta continua

Na sessão desta quinta-feira (4), a Câmara Municipal de Campo Grande manteve o veto da prefeita Adriane Lopes (PP) ao projeto de lei 11.636/2025, de autoria do vereador Landmark Rios (PT), que previa a obrigatoriedade de ar-condicionado em todos os novos ônibus do transporte coletivo urbano.



A votação foi simbólica: apenas seis vereadores se manifestaram contra o veto, ou seja, pela derrubada da decisão do Executivo. Os demais parlamentares presentes não se manifestaram, o que, na prática, significou que decidiram pela manutenção do veto.



RESULTADO



Votaram contra o veto: Jean Ferreira (PT), Landmark Rios (PT), Luiza Ribeiro (PT), Maicon Nogueira (PP), Dr. Lívio Leite (União Brasil) e Junior Coringa (MDB).



Já a favor do veto, ou seja, contrários ao projeto, votaram: Beto Avelar (PP), Carlão (PSB), Dr. Victor Rocha (PSDB), Fábio Rocha (União Brasil), Flávio Cabo Almi (PSDB), Herculano Borges (Republicanos), Leinha (Avante), Marquinhos Trad (PDT), Neto Santos (Republicanos), Otávio Trad (PSD), Professor Juari (PSDB), Professor Riverton (PP), Rafael Tavares (PL), Ronilço Guerreiro (Podemos), Silvio Pitu (PSDB) e Veterinário Francisco (União Brasil).



Na votação inicial, realizada em 26 de junho, o projeto havia sido aprovado por 21 votos a favor e apenas 4 contrários, sendo posteriormente vetado pela prefeita, sob justificativa de vícios de iniciativa e inconstitucionalidade. No entanto, desta vez, até vereadores que antes defenderam a proposta optaram por manter o veto. Mesmo diante do revés, Landmark reafirmou a continuidade da luta.



“Respeito a posição de todos os colegas, mas sigo convicto de que o trabalhador que pega ônibus lotado todos os dias merece dignidade. Pedi a inclusão do tema no relatório final da CPI do Transporte, que será apresentado em 30 dias, e em janeiro do próximo ano vamos reapresentar o projeto. Nós não vamos desistir de garantir ar-condicionado nos ônibus de Campo Grande”, declarou.



Landmark lembrou ainda que até mesmo os responsáveis pelo transporte já haviam reconhecido a necessidade da climatização. Durante as oitivas da CPI do Transporte Público, o atual diretor-presidente do Consórcio Guaicurus, Themis de Oliveira, afirmou que o ar-condicionado “é possível e necessário” e que será cumprido se a Prefeitura determinar. O ex-presidente do consórcio, João Rezende, também destacou que “hoje é realmente um calor” e que concorda plenamente com a medida.