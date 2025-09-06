MS Notícias

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Landmark defende servidores da educação e reforça campanha por valorização da escola pública

Parlamentar afirmou ser contra propostas que tiram benefícios dos trabalhadores

Vereador durante audiência na Câmara Municipal de Campo GrandeVereador durante audiência na Câmara Municipal de Campo Grande - Pedro Roque
A campanha “Valorização da Escola Pública: Respeito Já”, lançada nesta 6ª feira (5.ago.25) pela ACP (Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública), ganhou apoio do vereador Landmark Rios (PT) durante audiência pública realizada na Câmara Municipal de Campo Grande. O debate, proposto pelo vereador Professor Juari, reuniu professores, diretores, coordenadores e servidores administrativos, que reforçaram a importância da escola pública como base da democracia e instrumento de inclusão social.

Landmark destacou sua experiência de mais de uma década em sala de aula para reafirmar seu compromisso com a categoria. “Eu estive na sala de aula por mais de 10 anos. Somente quem viveu a sala de aula sabe o que é isso. E aqui vocês podem ter a certeza: para fazer a defesa dos professores, dos educadores, dos diretores, dos coordenadores, dos administrativos da educação de Campo Grande, vocês podem contar com o mandato do vereador Landmark”, afirmou. O vereador também enviou um recado direto à prefeitura: “Secretário, representando aqui a prefeita Adriane Lopes, não mande projeto para cá tirando ou diminuindo benefícios de servidor público ou da educação, porque vocês não vão contar comigo e com muitos vereadores aqui”.

O presidente da ACP, Gilvano Bronzoni, ressaltou os ataques sofridos pela categoria e defendeu a valorização da escola pública como política de Estado. “Nós temos vivido nos últimos tempos um ataque por parte da sociedade ferrenho quanto à criminalização da profissão de educadores. [...] Não somos marginais, não somos criminosos, nós somos professores e estamos investindo, inclusive, recursos pessoais e esforços para continuar fazendo da escola pública o caminho para o desenvolvimento do país. [...] Chamamos os 29 vereadores para formar uma grande corrente para que os projetos sejam discutidos com a categoria e fortaleçam a educação como um todo”, disse.

A presidente da Associação Campo-Grandense de Supervisores Escolares, Helena Ferreira de Sá, também destacou a importância do tema e o apoio de Landmark às lutas da educação. “Muito bacana essa valorização da escola pública. Eu parabenizo a ACP e parabenizo o vereador Landmark, que está sempre ao nosso lado. [...] Ele é uma pessoa que, inclusive, participou conosco recentemente no Congresso Nacional da Ação Formativa, na UFMS, onde trabalhamos justamente esse tema da valorização da escola pública e dos profissionais da educação”, ressaltou.

Já o presidente da Comissão dos Servidores Administrativos da Educação Municipal, Jorge Aparecido Martins Dantas, destacou que a audiência pública mostrou a realidade das escolas, muito diferente da imagem vendida nas redes sociais. “Hoje é uma data histórica para Campo Grande, porque essa audiência vai mostrar para a sociedade como está a escola de verdade. Essas coisas que aparecem na internet, fake news, mascaram a realidade. [...] Profissionais da educação, administrativos e professores precisam de valorização. Se não houver isso, como o professor vai ter alegria em ensinar os filhos de Campo Grande? [...] Existe coação, existe assédio, e a estrutura das escolas não está boa dentro da nossa cidade”, afirmou.

Para Landmark, a audiência pública reforça uma causa que precisa unir toda a sociedade. “Respeito aos servidores e à escola pública não é favor, é obrigação. E o nosso mandato seguirá na linha de frente desta luta, ao lado da categoria e da comunidade escolar”, concluiu o vereador.

