Landmark defende servidores da educação e reforça campanha por valorização da escola pública

A campanha “Valorização da Escola Pública: Respeito Já”, lançada nesta 6ª feira (5.ago.25) pela ACP (Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública), ganhou apoio do vereador Landmark Rios (PT) durante audiência pública realizada na Câmara Municipal de Campo Grande. O debate, proposto pelo vereador Professor Juari, reuniu professores, diretores, coordenadores e servidores administrativos, que reforçaram a importância da escola pública como base da democracia e instrumento de inclusão social.



Landmark destacou sua experiência de mais de uma década em sala de aula para reafirmar seu compromisso com a categoria. “Eu estive na sala de aula por mais de 10 anos. Somente quem viveu a sala de aula sabe o que é isso. E aqui vocês podem ter a certeza: para fazer a defesa dos professores, dos educadores, dos diretores, dos coordenadores, dos administrativos da educação de Campo Grande, vocês podem contar com o mandato do vereador Landmark”, afirmou. O vereador também enviou um recado direto à prefeitura: “Secretário, representando aqui a prefeita Adriane Lopes, não mande projeto para cá tirando ou diminuindo benefícios de servidor público ou da educação, porque vocês não vão contar comigo e com muitos vereadores aqui”.



O presidente da ACP, Gilvano Bronzoni, ressaltou os ataques sofridos pela categoria e defendeu a valorização da escola pública como política de Estado. “Nós temos vivido nos últimos tempos um ataque por parte da sociedade ferrenho quanto à criminalização da profissão de educadores. [...] Não somos marginais, não somos criminosos, nós somos professores e estamos investindo, inclusive, recursos pessoais e esforços para continuar fazendo da escola pública o caminho para o desenvolvimento do país. [...] Chamamos os 29 vereadores para formar uma grande corrente para que os projetos sejam discutidos com a categoria e fortaleçam a educação como um todo”, disse.



A presidente da Associação Campo-Grandense de Supervisores Escolares, Helena Ferreira de Sá, também destacou a importância do tema e o apoio de Landmark às lutas da educação. “Muito bacana essa valorização da escola pública. Eu parabenizo a ACP e parabenizo o vereador Landmark, que está sempre ao nosso lado. [...] Ele é uma pessoa que, inclusive, participou conosco recentemente no Congresso Nacional da Ação Formativa, na UFMS, onde trabalhamos justamente esse tema da valorização da escola pública e dos profissionais da educação”, ressaltou.



Já o presidente da Comissão dos Servidores Administrativos da Educação Municipal, Jorge Aparecido Martins Dantas, destacou que a audiência pública mostrou a realidade das escolas, muito diferente da imagem vendida nas redes sociais. “Hoje é uma data histórica para Campo Grande, porque essa audiência vai mostrar para a sociedade como está a escola de verdade. Essas coisas que aparecem na internet, fake news, mascaram a realidade. [...] Profissionais da educação, administrativos e professores precisam de valorização. Se não houver isso, como o professor vai ter alegria em ensinar os filhos de Campo Grande? [...] Existe coação, existe assédio, e a estrutura das escolas não está boa dentro da nossa cidade”, afirmou.



Para Landmark, a audiência pública reforça uma causa que precisa unir toda a sociedade. “Respeito aos servidores e à escola pública não é favor, é obrigação. E o nosso mandato seguirá na linha de frente desta luta, ao lado da categoria e da comunidade escolar”, concluiu o vereador.