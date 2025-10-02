MS Notícias

CORRUPÇÃO NA SAÚDE

Empresários e servidores desviaram R$ 20 milhões do Regional de MS, diz MP

Ações tentam reaver na justiça valores desviados de 2016 a 2019

Hospital Regional de Campo GrandeHospital Regional de Campo Grande - Reprodução
O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) denunciou um esquema de corrupção que teria desviado mais de R$ 20 milhões do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) entre 2016 e 2019. Segundo a investigação da 29ª Promotoria de Justiça, servidores públicos e empresários simularam compras de insumos hospitalares por meio de notas fiscais falsas para desviar recursos públicos.

A apuração resultou no ajuizamento de cinco ações penais, quatro ações de improbidade administrativa e medidas cautelares de sequestro de bens para assegurar o ressarcimento ao erário. Parte dos processos já foi julgada, incluindo a condenação do ex-diretor financeiro e do ex-diretor de logística do hospital.

Em uma das ações, interceptações telefônicas revelaram empresários oferecendo vantagens pessoais ao então diretor de logística, como a entrega de veículos, em troca da permanência no esquema fraudulento.

De acordo com o MPMS, a atuação tem como objetivo responsabilizar os envolvidos, recuperar os valores desviados e reforçar a integridade dos serviços públicos. Em nota, o MP destacou que defesa do patrimônio público é uma missão constitucional que cumpre com rigor e responsabilidade.

