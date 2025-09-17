Entrega de kits do DSEI-MS valoriza servidores e reforça parcerias com vereadores e bancada federal

O Distrito Sanitário Especial Indígena de Mato Grosso do Sul (DSEI-MS) realizou nesta 4ª feira (17.set.25) a entrega de kits de trabalho aos colaboradores da saúde indígena. Cada servidor recebeu um conjunto com 13 itens, incluindo uniformes, EPIs e materiais de uso diário. A ação, conduzida pela Agência de Desenvolvimento Social e Saúde (AgSUS), busca oferecer melhores condições de trabalho para os profissionais que atuam na ponta do atendimento às comunidades.

O evento reuniu os vereadores do PT Landmark Rios, Luiza Ribeiro e Jean Ferreira, além de lideranças indígenas e representantes de órgãos parceiros. O coordenador do DSEI-MS, Lindomar Ferreira (Lindomar Terena), ressaltou que a entrega simboliza a valorização dos servidores. Ele destacou que, a partir do próximo ano, parte dos trabalhadores administrativos será incorporada à AgSUS, passando de salários de R$ 2.200 para R$ 4.800.

“Isso é um trabalho de valorização dos nossos profissionais. Quem ganha com isso é a comunidade indígena lá na ponta, que precisa de um atendimento de melhor qualidade. Se os nossos trabalhadores tiverem bem cuidados, poderão prestar um serviço mais humano e eficiente”, afirmou Lindomar.

A presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena de MS (Condisi-MS), Lurdelice Moreira Nelson, reforçou o papel do controle social na busca por melhorias e parcerias. “Nós somos uma equipe. Fazemos parte do controle social, que cobra e leva propostas para que a saúde indígena melhore. Nosso maior desafio é garantir que os recursos realmente cheguem até a ponta”, declarou.

O vereador Landmark Rios (PT) destacou a importância do apoio político para a execução de políticas públicas voltadas às comunidades tradicionais, citando a parceria com o deputado federal Vander Loubet (PT). “Sem política nada disso acontece. Precisamos dar visibilidade às pautas das comunidades indígenas, muitas vezes invisibilizadas. Nosso mandato e o do deputado Vander estão comprometidos com o DSEI e com a busca de soluções, como o problema da água, que ainda exige muita atenção”, disse.

A distribuição dos kits, segundo os organizadores, é apenas uma das ações que integram os esforços de fortalecimento da rede de saúde indígena no Estado. Novas entregas e investimentos estruturais estão previstos, em articulação com o Governo Federal e a bancada parlamentar.