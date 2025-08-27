Família procura Leonardo, desaparecido há 3 dias na Capital

A família de Leonardo Henrique da Silva Torres busca por informações sobre seu paradeiro desde o último sábado (23.ago.25), quando ele desapareceu em Campo Grande (MS).

De acordo com apurado, Leonardo foi visto pela última vez durante a madrugada, entre sexta e sábado, em um bar localizado na região central da cidade, identificado como Bar Carioca. Ele estava desacompanhado no momento.

No dia do desaparecimento, usava uma camisa polo vermelha e um short jeans azul claro.

Segundo relatos, uma pessoa teria conversado com Leonardo no bar, pouco antes dele desaparecer, mas até agora não há pistas concretas sobre seu destino.

A família registrou boletim de ocorrência e segue à procura de informações que possam ajudar nas buscas. Quem souber algo pode entrar em contato pelo telefone: (67) 99246-6664.