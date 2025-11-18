Festival da REME reúne 5,4 mil alunos no Teatro Glauce Rocha

O Teatro Glauce Rocha recebeu, nos dias 17, 18 e 19 de novembro, o 16º Festival de Arte e Cultura da REME e o 20º Festival de Danças da Rede Municipal de Ensino.

O evento apresentou trabalhos de 5.400 estudantes de 151 escolas e EMEIs de Campo Grande.

A programação contou com atividades de teatro, circo, audiovisual, música, dança, contação de histórias e artes visuais.

A organização ficou a cargo da Divisão de Esporte, Arte e Cultura da Secretaria Municipal de Educação.

Autoridades da área da educação acompanharam as apresentações durante os três dias.

Responsáveis pelos alunos relataram que a participação no festival representa um momento importante para as famílias.

Pais e mães destacaram as expectativas das crianças antes de subir ao palco.

Relatos também mencionaram a experiência de ver os estudantes se apresentando pela primeira vez em um teatro de grande porte.

Para algumas famílias, o festival oferece acesso a atividades culturais que não seriam facilmente alcançadas.

O evento reuniu cerca de 300 apresentações em uma estrutura que envolveu equipes pedagógicas, professores e gestores.

A Secretaria Municipal de Educação deu suporte na organização, incluindo transporte e alimentação dos alunos.

Integrantes da equipe organizadora ressaltaram o caráter educativo e cultural das atividades.

O festival, que chega às suas 16ª e 20ª edições, reforça a continuidade das ações da REME voltadas para a produção artística dos estudantes.