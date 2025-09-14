VÍDEO: Incêndio põe casas em risco na Capital

Um incêndio começou por volta das 16h30 deste sábado (13.set.25) na Rua Dr. Jaime Ferreira de Vasconcelos, no bairro Nossa Senhora das Graças, nas proximidades da Rua Cotegipe, em Campo Grande (MS).



Segundo uma moradora, o fogo se espalha rapidamente, se aproximando de fios de energia, residências e de outro terreno localizado na rua de trás.

Em um vídeo enviado à redação, é possível ver uma moradora tentando conter as chamas com um balde de água. Assista:

Até o momento não há registro de feridos, e a causa do incêndio ainda é desconhecida.



Moradores acionaram o Corpo de Bombeiros, que informaram não ter veículos disponíveis no momento.