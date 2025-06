JBS abre 69 vagas de emprego em Campo Grande e Naviraí

A JBS está com 69 vagas de emprego abertas nas unidades de Campo Grande e Naviraí, no Mato Grosso do Sul. As oportunidades são para candidatos com ou sem experiência e também incluem vagas destinadas a Pessoas com Deficiência (PCDs).

Em Naviraí, a unidade da Friboi oferece 30 vagas, sendo:

1 para auxiliar de lavanderia

3 para desossador

3 para refilador

1 para operador de higienização

22 para operador de produção (não exige experiência)

Interessados devem enviar currículo para: recrutamento.navirai@friboi.com.br ou comparecer à Casa do Trabalhador (Avenida Campo Grande, 328 – Centro) às terças e quintas, das 8h às 11h.

Na JBS Couros de Naviraí, há 5 vagas:

3 para operador de produção II

1 para analista de processos (exige graduação em administração, engenharia ou áreas afins; desejável inglês avançado e conhecimento em gestão)

1 para assistente de RH

Currículos devem ser enviados para: zidinalva.miranda@jbs.com.br.

Em Campo Grande, a unidade II da Friboi está com 34 vagas, sendo para:

operador de produção (não exige experiência)

desossador

mecânico industrial

eletrotécnico industrial

operador de armazenagem

Os interessados devem comparecer presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h, na unidade localizada na Rodovia BR-060, Zona Rural, com documentos pessoais (RG, CPF, comprovante de residência) e certificado de vacinação atualizado.

A empresa oferece benefícios como vale-alimentação, prêmio por assiduidade e vale-transporte.