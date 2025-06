Feirão oferece mais de 250 vagas de emprego em Campo Grande nesta quarta

O Fort Atacadista, rede do Grupo Pereira com 10 unidades em Campo Grande, oferece mais de 250 vagas de emprego em diversas funções. As oportunidades serão divulgadas durante o Feirão Emprega CG, realizado nesta 4ª feira (11.jun.25), das 8h ao meio-dia, na Praça Ary Coelho. A ação tem apoio da Prefeitura, por meio da Funsat.

Para participar, é necessário comparecer ao local com documentos pessoais e currículo.

As vagas disponíveis incluem:

47 para repositor

53 para operador de caixa

113 para auxiliar de perecíveis

17 para auxiliar de açougue

11 para auxiliar de padaria

09 para técnico em carnes

As oportunidades são extensivas a Pessoas com Deficiência (PcD) e não exigem experiência prévia.

Segundo Rosilene Viega de Souza, coordenadora regional de Gente e Gestão do Fort Atacadista, “o Grupo Pereira possui diversas ações de inclusão de raça, gênero e PcDs; e também combate o etarismo, oferecendo oportunidades às pessoas com mais de 50 anos e para aqueles que estão em busca do primeiro emprego”.

Os funcionários contratados terão acesso a benefícios como seguro de vida, assistência odontológica, refeição na empresa (café da manhã, almoço/jantar), kit maternidade, suporte jurídico, financeiro e psicológico, além de crédito consignado após um ano e o cartão Vuon com descontos exclusivos.

Serviço

Feirão Emprega CG – Funsat

Data: 11 de junho (quarta-feira)

Horário: das 8h às 12h

Local: Praça Ary Coelho, entre a Av. Afonso Pena e ruas 14 de Julho, 13 de Maio e 15 de Novembro

Vagas: Mais de 250 disponíveis para diversas funções