Landmark apresenta indicações para reforçar infraestrutura e segurança no Jardim Leblon, São Conrado

O vereador Landmark Rios (PT) apresentou, durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Campo Grande desta quinta-feira (11), três indicações voltadas à melhoria da infraestrutura urbana e da segurança da população em diferentes bairros da Capital.



No Jardim Leblon, o parlamentar solicitou à Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) a realização de estudo de viabilidade para implantação de semáforo no cruzamento da Avenida Manoel Joaquim Moraes com a Rua José Eduardo Grize Arguello. A medida, segundo ele, busca aumentar a segurança e organizar o fluxo de veículos e pedestres em um ponto de intenso movimento.



Já no bairro São Conrado, Landmark encaminhou pedido à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) para a troca imediata da lâmpada queimada próxima ao nº 412 da Rua Jango de Almeida. A falta de iluminação, destacou, tem gerado insegurança entre os moradores.



Por fim, no Jardim Crisântemo, o vereador também solicitou à Agetran a pintura dos quebra-molas na Avenida dos Crisântemos, em frente ao portão do Residencial Flamingos. De acordo com ele, a sinalização apagada aumenta o risco de acidentes e compromete a segurança de motoristas e pedestres. “Segurança no trânsito e iluminação pública são direitos básicos que precisam ser garantidos com atenção e rapidez”, afirmou Landmark.