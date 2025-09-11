MS Notícias

Landmark apresenta indicações para reforçar infraestrutura e segurança no Jardim Leblon, São Conrado

Pedidos foram feitos durante sessão

Vereador Landmark em conversa com moradores dos bairros de Campo GrandeVereador Landmark em conversa com moradores dos bairros de Campo Grande - Pedro Roque
O vereador Landmark Rios (PT) apresentou, durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Campo Grande desta quinta-feira (11), três indicações voltadas à melhoria da infraestrutura urbana e da segurança da população em diferentes bairros da Capital.

No Jardim Leblon, o parlamentar solicitou à Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) a realização de estudo de viabilidade para implantação de semáforo no cruzamento da Avenida Manoel Joaquim Moraes com a Rua José Eduardo Grize Arguello. A medida, segundo ele, busca aumentar a segurança e organizar o fluxo de veículos e pedestres em um ponto de intenso movimento.

Já no bairro São Conrado, Landmark encaminhou pedido à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) para a troca imediata da lâmpada queimada próxima ao nº 412 da Rua Jango de Almeida. A falta de iluminação, destacou, tem gerado insegurança entre os moradores.

Por fim, no Jardim Crisântemo, o vereador também solicitou à Agetran a pintura dos quebra-molas na Avenida dos Crisântemos, em frente ao portão do Residencial Flamingos. De acordo com ele, a sinalização apagada aumenta o risco de acidentes e compromete a segurança de motoristas e pedestres. “Segurança no trânsito e iluminação pública são direitos básicos que precisam ser garantidos com atenção e rapidez”, afirmou Landmark.

