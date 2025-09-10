Landmark fortalece atuação nas frentes de Segurança Alimentar e de Defesa das Favelas

O vereador Landmark Rios (PT) foi nomeado para integrar duas novas frentes parlamentares da Câmara Municipal de Campo Grande, conforme publicação no Diário Oficial assinada na 3ª eira (09.set.25) pelo presidente da Casa, vereador Epaminondas Neto, o Papy.



Landmark fará parte da Frente Parlamentar em Defesa da Segurança Alimentar e Nutricional e da Frente Parlamentar em Defesa das Favelas e Respeito à Cidadania dos seus Moradores.



Na Frente da Segurança Alimentar e Nutricional, o parlamentar estará ao lado de:



Luiza Ribeiro (PT)



Jean Ferreira (PT)



Wilson Lands (Avante)



Leinha (Avante)



Marquinhos Trad (PDT)



Já na Frente em Defesa das Favelas e Respeito à Cidadania dos seus Moradores, Landmark comporá o grupo com:



Luiza Ribeiro (PT)



Neto Santos (Republicanos)



Junior Coringa (MDB)



Jean Ferreira (PT)



Carlão (PSB)



Outras frentes e comissões



Além dessas novas nomeações, Landmark também integra a Frente Parlamentar pela Regularização das Hortas Urbanas e Periurbanas, criada a partir de um projeto de lei de sua autoria, e a Frente Parlamentar de Assuntos Fundiários, que acompanha e propõe medidas ligadas à regularização e ao direito à moradia.

O vereador ainda ocupa posições de destaque em diversas comissões permanentes:



Vice-presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento



Membro da Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos



Presidente da Comissão Permanente de Legislação Participativa



Membro da Comissão Permanente das Causas Indígenas



Presidente da Comissão Permanente de Agropecuária e do Agronegócio



Ainda no início deste ano, Landmark passou a integrar a Comissão de Representação da Câmara Municipal responsável por acompanhar as reivindicações e encaminhamentos da Comissão dos Servidores Aposentados e Pensionistas da Prefeitura de Campo Grande.