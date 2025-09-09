Landmark vota a favor de projeto e reforça compromisso com a causa animal na capital

Na sessão desta terça-feira (09), o vereador Landmark Rios (PT) votou a favor e saiu em defesa da causa animal em Campo Grande. Em plenário, foi aprovado o Projeto de Lei nº 11.115/23, de autoria dos vereadores Luiza Ribeiro e Wilson Lands, que institui o Programa Permanente de Manejo Ético Populacional de Cães e Gatos e bem-estar no município.



O programa tem como objetivo promover o bem-estar animal, garantindo a saúde de pessoas, animais e do meio ambiente, além de viabilizar melhorias na qualidade de vida das populações humana e animal e assegurar o equilíbrio ambiental na capital.



Durante sua fala, Landmark destacou a importância da iniciativa e parabenizou os autores do projeto pela sensibilidade ao tratar do tema. “Fiz questão de declarar meu voto e parabenizar a vereadora Luiza Ribeiro e o vereador Wilson Lands pela sensibilidade de vocês quando pensaram nesse projeto, lembrando dos nossos animais e cuidando também dos protetores e cuidadores. Essas pessoas não têm hora, não têm dia, não têm chuva que impeça de cuidar dos animais abandonados pela sociedade. Esse amor não tem preço”, afirmou.



O parlamentar também mencionou o empenho de outros colegas da Casa na defesa da causa e reforçou que políticas públicas voltadas aos animais são urgentes e necessárias.

“Enquanto discutimos a saúde pública, também precisamos ter um olhar especial para os animais. Campo Grande deve avançar nessas políticas. Parabéns aos autores e parabéns a esta Casa por aprovar um projeto tão importante”, concluiu Landmark.