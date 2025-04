Landmark cobra Prefeitura por ignorar indicações dos vereadores

Durante a sessão desta quinta-feira (10), o vereador Landmark Rios (PT) fez um pronunciamento contundente no plenário da Câmara Municipal de Campo Grande, expressando profunda indignação com a ausência de respostas da Prefeitura quanto às indicações protocoladas por seu gabinete desde o início do mandato.



Segundo o parlamentar, nenhuma das centenas de solicitações enviadas por sua equipe foi respondida até o momento, gerando frustração diante da falta de retorno às demandas da população.



“Hoje, nesses 100 dias completos de mandato, afirmo que nenhuma indicação nossa foi respondida. Nenhum pedido, nenhuma informação. Parece que não existe vereador nessa casa. Então, para que serve a indicação?”, questionou Landmark.

“Nós somos vereadores eleitos, agentes públicos. Quando fazemos uma solicitação, queremos uma resposta, porque precisamos dar satisfação à população”, completou.



A fala foi endossada por outros parlamentares, especialmente pelo presidente da Câmara, vereador Papy (PSDB), que reconheceu a legitimidade da cobrança e destacou a urgência de mudanças na relação entre o Legislativo e o Executivo Municipal.



“Quero primeiro parabenizar a Vossa Excelência pela fala. A nossa prerrogativa precisa, sim, ser respeitada. E vamos levar essa reivindicação para a liderança da prefeita. O vereador me ligou ontem, indignado, e tem razão. Precisamos dar resultado para quem espera muito de nós”, disse Papy.



Segundo o presidente, a Câmara já contabiliza mais de 11 mil indicações protocoladas pelos vereadores desde o início da atual legislatura, mas apenas 15 tiveram algum tipo de retorno por parte do Executivo. As indicações são instrumentos legais usados pelos vereadores para sugerir melhorias ou solicitar providências aos órgãos públicos, como recapeamento de ruas, limpeza de áreas, iluminação e reparos em unidades públicas. Apesar de não terem caráter obrigatório, refletem as demandas que chegam diretamente da população aos mandatos parlamentares.



Diante do impasse, Landmark sugeriu que a Presidência da Câmara promova diálogo direto com a liderança da Prefeitura e articule uma solução que garanta o mínimo de retorno institucional. Para o vereador, ignorar as indicações é também desrespeitar os cidadãos que confiam nos seus representantes eleitos. "Parece que não existimos".