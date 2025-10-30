Landmark comemora doação de terreno para novo campus do IFMS na Capital

A Câmara Municipal de Campo Grande aprovou nesta quinta-feira (30) o Projeto de Lei nº 12.125/25, que autoriza a doação de uma área pública para a construção de um novo campus do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) na Capital. A iniciativa representa um marco para o desenvolvimento da educação técnica e profissional da cidade e contou com contribuição do vereador Landmark Rios (PT), que defende a expansão do ensino público e gratuito desde o início de seu mandato.

A nova unidade será instalada em um terreno localizado na Avenida Gury Marques, no bairro Centro Oeste, região do Anhanduizinho, área com mais de 60 mil habitantes e alto índice de vulnerabilidade social. O espaço total do terreno é de 35.831 m², avaliado em R$ 5,5 milhões, e o investimento previsto é de R$ 17 milhões, com capacidade para atender cerca de 2 mil estudantes presencialmente e outros milhares na modalidade EAD.

O campus ofertará cursos técnicos integrados ao ensino médio, formação inicial e continuada (FIC) e cursos superiores tecnológicos. A previsão é de que as obras sejam concluídas em até 60 meses.

“Desde o início do mandato, nós vínhamos tratando desse tema com a bancada federal e com o deputado Vander Loubet, que levou o assunto até o Ministério da Educação. Em fevereiro, durante um manifesto no IFMS em defesa do programa Pé-de-Meia, eu falei da necessidade urgente de ampliar o número de vagas. Muitos alunos sonham em estudar no Instituto, mas não conseguem por falta de espaço”, lembrou o vereador Landmark.

Ao longo do ano, o parlamentar manteve contato com a reitora Elaine Borges Monteiro Cassiano e acompanhou de perto o estudo técnico apresentado ao MEC para viabilizar o novo campus. No início de outubro, durante uma agenda em Campo Grande, o parlamentar reforçou pessoalmente o pedido de recursos ao ministro da Educação, Camilo Santana, destacando a importância de descentralizar o ensino técnico para as regiões mais populosas da Capital.

“Essa é uma vitória de toda a comunidade. O IFMS transforma vidas e leva conhecimento para onde o poder público muitas vezes não chega. Agora, o Anhanduizinho vai poder sonhar mais alto, e os jovens vão poder estudar perto de casa, com estrutura, qualidade e futuro”, destacou Landmark Rios.

A pró-reitora de Ensino do IFMS, Cláudia Fernandes, que representou a reitora Elaine Borges na Câmara, ressaltou que a nova unidade ampliará o alcance do Instituto e beneficiará diretamente a comunidade.

“O IFMS trabalha com ensino, pesquisa e extensão. São estudantes preparados para o mercado, com formação técnica e cidadã. O novo campus vai atender cerca de 2 mil alunos presenciais e até 40 mil na modalidade a distância, movimentando a economia local e levando inovação para toda a região”, explicou Cláudia.

As alunas Rebeca da Silva Gottardo, de 16 anos, e Daniela Amanda Feitosa Pereira, de 17, também celebraram a aprovação.

“O curso integrado que a gente faz no IFMS abre muitas portas. Já saímos com uma formação técnica, o que facilita conseguir emprego ou estágio. Esse novo campus vai ajudar muito quem mora longe, porque tem colegas que saem de casa duas horas antes para conseguir chegar na aula”, contou Rebeca.

“O IFMS dá oportunidades que mudam nosso futuro. Com mais um campus, mais jovens vão poder viver o que a gente vive hoje”, completou Daniela.