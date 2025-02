Landmark Rios se opõe a cortes no Pé-de-Meia e defende novo IFMS na Capital

O vereador Landmark Rios (PT) participou na tarde desta terça-feira (4.fev.25) de um manifesto com estudantes do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) de Campo Grande, contra os cortes no programa Pé-de-Meia. Durante o ato, o parlamentar se posicionou em defesa da educação e firmou compromisso de lutar pela criação de uma segunda unidade do instituto na Capital.

Landmark explicou que a mobilização ocorreu devido ao bloqueio cautelar de R$ 6 bilhões imposto pelo TCU (Tribunal de Contas da União) nas contas do programa, sob a justificativa de que os recursos não estariam previstos no Orçamento Geral da União.

O parlamentar destacou que uma parcela significativa dos quase mil estudantes do IFMS é beneficiada pelo Pé-de-Meia, iniciativa do governo federal, que garante um incentivo financeiro-educacional de R$ 200 para estimular a permanência dos jovens na escola.

“Isso vai impactar muito a vida dos estudantes do IFMS. Eles estudam em período integral e esse recurso os ajuda a permanecer na sala de aula. Quando investimos na educação, estamos investindo na base da nossa economia. Não é gasto, é investimento”, reforçou Landmark.

Como representante do Legislativo Municipal, o vereador assumiu o compromisso de apoiar as reivindicações dos alunos. “Vamos acionar a bancada federal, nossos senadores e deputados, e cobrar uma solução. Já fui liderança de movimento estudantil e sei a importância de defender pautas como essa”, afirmou.

Ele também ressaltou a alta demanda por vagas no IFMS de Campo Grande, onde apenas um a cada 16 candidatos consegue ingressar, evidenciando a necessidade da criação de uma segunda unidade do instituto na Capital.

“Sou defensor da criação de um segundo IFMS em Campo Grande. É um desejo dos estudantes e das famílias campo-grandenses. Vamos debater com a reitora Elaine, com nosso deputado federal Vander Loubet (PT) e com toda a bancada federal para viabilizar esse novo campus, quem sabe na região das Moreninhas ou do Aero Rancho”, finalizou.