Landmark reforça pedido por novo campus do IFMS e homenageia ministro

Durante agenda na manhã desta quarta-feira (1º), na Escola Estadual Lúcia Martins Coelho, em Campo Grande, o vereador Landmark Rios (PT) esteve reunido com o ministro da Educação, Camilo Santana, e reforçou o pedido para que a Capital receba um novo campus do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS). O parlamentar destacou que a expansão é fundamental para atender à crescente demanda por ensino técnico e tecnológico, sobretudo em regiões mais populosas.

“Campo Grande precisa urgentemente de um novo campus do IFMS. Tenho defendido que ele seja instalado na região do Aero Rancho, que concentra uma população numerosa, jovens que merecem oportunidades e condições de formação de qualidade. O instituto já é referência, mas precisamos expandir. Esse é um investimento que transforma vidas”, afirmou Landmark.

Na noite anterior, durante coletiva de imprensa em evento na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), o ministro Camilo Santana já havia adiantado que mantém tratativas com a reitora do IFMS, Elaine Cassiano, sobre a abertura de um novo campus em Campo Grande. Segundo Elaine, em até dois meses será apresentado o projeto para a doação de uma área que deve viabilizar a instalação.

Homenagens



O vereador Landmark entregou ao ministro, na noite de terça, uma Moção de Congratulação e o título de Visitante Ilustre de Campo Grande, aprovados pela Câmara Municipal. O parlamentar destacou o papel de Camilo Santana à frente do MEC e o apoio do presidente Lula ao Mato Grosso do Sul. Durante o encontro desta quarta, o parlamentar exaltou o reconhecimento.

“É uma alegria reconhecer o trabalho do ministro Camilo Santana, que tem sido incansável na retomada de obras, na liberação de recursos e na valorização da educação em todos os níveis. Mais de R$ 19 milhões já foram destinados pelo FNDE para Campo Grande, com 13 obras que estavam paradas e hoje estão em processo de conclusão. Nosso agradecimento ao ministro e ao presidente Lula pelo compromisso com o nosso Estado”, disse.

Camilo Santana agradeceu as homenagens e fez questão de destacar a atuação do vereador. “Quero agradecer ao vereador Landmark, que tem feito um grande mandato, atento às demandas da população e sempre em defesa da educação pública. É uma alegria estar aqui em Campo Grande e em Mato Grosso do Sul, inaugurando obras que estavam paralisadas há mais de 12 anos e ampliando oportunidades para milhares de jovens. Esse é o compromisso do presidente Lula: retomar a educação, da creche à universidade”, afirmou o ministro.

Agenda em MS



A visita do ministro da Educação começou na terça-feira (30), com a inauguração do prédio da Reitoria da UFGD, em Dourados, aguardado há 20 anos, e com a assinatura de ordens de serviço para obras de reforma do Hospital Universitário, implantação de serviço de hemodiálise e expansão da Unidade da Mulher e da Criança, com 45 novos leitos e UTIs pediátricas e neonatais.

Em Três Lagoas, Camilo inaugurou o prédio multiuso da UFMS, com laboratórios, salas de aula e auditório, que beneficiará mais de 3 mil estudantes. Já em Campo Grande, o ministro acompanhou as obras da nova Faculdade de Direito, com investimento de R$ 8,8 milhões.

No total, Mato Grosso do Sul está recebendo R$ 524,9 milhões em investimentos do MEC por meio do Novo PAC, sendo R$ 331,2 milhões destinados à educação básica, R$ 87,8 milhões para a educação profissional e tecnológica e R$ 105,9 milhões para a educação superior, contemplando universidades e hospitais universitários em 13 municípios.