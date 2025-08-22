Landmark dá voz às demandas do Lagoa Park e reforça luta por regularização fundiária

O vereador Landmark Rios (PT) esteve reunido na 5ª feira (21.ago.25) com Marilza Eleutério de Barcelos Silva, moradora da comunidade Lagoa Park, para tratar de demandas urgentes da região, onde vivem cerca de 215 famílias distribuídas em uma ocupação com aproximadamente 200 lotes.



Segundo Marilza, a principal reivindicação é a regularização fundiária e a conquista de um espaço para a construção de uma associação de moradores, que possa abrigar projetos sociais e receber caravanas de atendimento médico, atividades voltadas às mulheres e crianças, além de unidades móveis de saúde.



“O que a gente mais queria era que liberasse nossa área para fazermos nossa associação, porque precisamos desse espaço. Só neste mês nasceram três bebês, temos muitas crianças especiais, são mais de 100 crianças cadastradas. Queremos trazer médico, fonoaudiólogo, dar atenção às mulheres e acolher a comunidade”, destacou.



A comunidade também enfrenta dificuldades no acesso a serviços básicos, como o abastecimento de água pela concessionária Águas Guariroba e a falta de documentação oficial dos lotes, o que impede que os moradores tenham endereço regularizado.



“Queremos que a Águas instale a rede de água, que seja feita a liberação dos documentos dos lotes para termos o endereço certo. Muitos moram aqui há mais de 30 anos, outros chegaram há dois anos, mas todos sofrem com a falta de regularização”, explicou Marilza.



Diante das demandas, Landmark reforçou o compromisso de intermediar o diálogo com o poder público e agendou uma reunião com mais moradores em seu gabinete. O vereador integra a Frente Parlamentar para Assuntos Fundiários, criada em maio deste ano na Câmara Municipal, que tem como objetivo articular os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, junto com a sociedade civil, para avançar na política de regularização.



“A regularização fundiária é um direito que garante dignidade às famílias. Já me coloquei à disposição para agendar uma reunião com a Agência Municipal de Habitação (Emha), com o secretário Ademar (Semades) e, se necessário, também com a Agehab e a Superintendência de Patrimônio da União (SPU). Comunidades como a Lagoa Parque precisam estar na agenda das secretarias”, destacou Landmark.