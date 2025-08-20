Landmark leva demandas da reforma agrária à ministra Simone Tebet em agenda em Brasília

O vereador Landmark Rios (PT) esteve em Brasília nesta 4ª feira (20.ago.25), junto com uma comitiva da bancada do PT de Mato Grosso do Sul, para cumprir uma série de agendas políticas e institucionais.

No encontro com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, Landmark apresentou um pedido direto para que o governo federal avance na pauta da reforma agrária no Estado. O vereador destacou que mais de 12 mil famílias já estão cadastradas no Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) com perfil para assentamento, mas seguem sem respostas concretas.

“Queremos aproximar a ministra dos movimentos sociais em Mato Grosso do Sul, principalmente os ligados à terra e à agricultura familiar. O povo espera soluções, e nosso papel é cobrar caminhos para que a reforma agrária avance”, destacou Landmark.

Além do vereador, participaram da reunião o deputado federal Vander Loubet, a deputada federal Camila Jara, o deputado estadual Zeca do PT e o presidente do diretório estadual do PT, Vladimir Ferreira.

Na sequência, a comitiva participou de uma agenda com a ministra Gleisi Hoffmann, de Relações Institucionais da presidência da República, onde esteve presente o advogado e ex-deputado federal Fábio Trad. Durante a reunião, Trad anunciou oficialmente sua aliança com o PT, colocando-se à disposição do partido para as eleições de 2026.

Além da pauta da reforma agrária, os parlamentares também levaram à Esplanada discussões sobre obras e investimentos para Campo Grande, reforçando o papel de interlocução entre a bancada sul-mato-grossense e o governo federal.

Landmark destacou a importância da unidade partidária construída no Estado e afirmou que seguirá cobrando soluções concretas para a agricultura familiar, a habitação e a geração de emprego e renda na capital e no interior. “Temos movimentos sociais que aguardam há anos a reforma agrária. É importante darmos uma resposta. Reforma agrária é dignidade, renda e alimento de qualidade na mesa”.