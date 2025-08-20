Obra de R$ 4,5 milhões do Governo Lula é resgate da cultura em Campo Grande, destaca Landmark

Na tarde desta terça-feira (19), o vereador Landmark Rios (PT) participou da inauguração do Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) no bairro Lageado, em Campo Grande. A obra, que ficou paralisada por 12 anos, foi concluída graças a um investimento de R$ 4,5 milhões do governo Lula, por meio do Novo PAC.



Inicialmente lançada como Praça da Juventude, a estrutura recebeu R$ 2,1 milhões em recursos para o início da construção e, mais recentemente, outros R$ 2,4 milhões que garantiram a conclusão do projeto e a transformação no CEU.



O espaço conta com anfiteatro, sala de cinema, espaço de informática, quadra poliesportiva coberta, quadra de vôlei de areia, pista de skate, pista de caminhada, playground, academia ao ar livre e vestiários, além da pavimentação de 500 metros no entorno, assegurando integração com a comunidade.



Para o vereador Landmark, o equipamento cultural é símbolo de retomada. “Uma obra de R$ 4,5 milhões do governo Lula, que representa não só infraestrutura, mas o resgate da cultura em Campo Grande. O CEU é um espaço que vai oferecer esporte, arte e convivência, especialmente para a juventude, e mostra como o investimento público pode transformar a vida das pessoas”, destacou.



A ministra da Cultura, Margareth Menezes, ressaltou a importância da entrega. “Era uma espera de 12 anos. Retomamos essas obras que estavam paradas porque entendemos que quando um equipamento cultural chega numa comunidade, ele transforma a vida das pessoas. Oportuniza o acesso à leitura, à música, ao teatro, ao esporte. É disso que se trata, é sobre alimentar sonhos e abrir portas, especialmente para jovens e crianças”, afirmou.



Representando a prefeitura, a vice-prefeita Camilla Nascimento destacou o alcance social da obra. “Só na assistência social da região atendemos mais de 5 mil famílias. Esse espaço vai ser um braço importante para toda a comunidade. Ver o brilho no olhar das crianças ao participar de atividades como leitura ou esporte mostra o quanto esse investimento é valioso”, disse.



A inauguração fez parte da programação de aniversário de 126 anos de Campo Grande.