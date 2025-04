Landmark debate transparência no uso do Fundersul em reunião com Mara Caseiro

Na manhã desta segunda-feira (14), o vereador Landmark Rios (PT), presidente da Comissão Permanente de Agropecuária e do Agronegócio da Câmara Municipal, recebeu em seu gabinete a deputada estadual Mara Caseiro (PSDB), líder do governo Eduardo Riedel na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. A visita institucional teve como foco o debate sobre melhorias para Campo Grande, com destaque para a aplicação correta dos recursos do Fundersul.

Durante o encontro, Landmark reiterou sua preocupação com o estado precário das estradas vicinais da Capital, que somam mais de 3 mil quilômetros e são fundamentais para o escoamento da produção rural. “Semana passada debatemos esse tema com produtores na Expogrande, e a cobrança é geral. O Fundersul precisa ser aplicado onde realmente importa: nas estradas. A população da zona rural está pedindo socorro”, afirmou o vereador.

Mara Caseiro explicou que a forma de repasse do Fundersul mudou nos últimos anos, o que tem causado confusão entre gestores municipais. Antes, os recursos chegavam de forma separada, mas atualmente são incorporados ao bolo do ICMS, o que dificulta sua identificação e aplicação correta. Segundo ela, é fundamental orientar os prefeitos para que entendam essa nova dinâmica e priorizem a destinação dos valores para a recuperação de vias.

“Hoje há uma grande discussão, inclusive com os secretários de obras, porque esse recurso do Fundersul é exatamente para a recuperação das estradas vicinais, por onde escoa nossa safra. Os prefeitos têm que entender a importância de realmente investir esse recurso, que vem da produção rural, em prol da própria produção”, declarou a deputada.

Mara também propôs a realização de uma reunião com a Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul) para esclarecer a destinação do Fundersul aos gestores municipais. “Fazer com que eles entendam que esse recurso integra o ICMS, mas que deve continuar sendo investido nas estradas, que atendem desde a agricultura familiar até os grandes produtores”, completou.

O vereador Landmark destacou a postura municipalista da deputada, reafirmou seu compromisso com o setor e destacou que o debate sobre o Fundersul vai continuar. “Vamos seguir cobrando transparência e responsabilidade com esses recursos. Nosso mandato está atento e continuará sendo ponte entre o campo e o poder público”, finalizou.