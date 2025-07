Landmark fortalece luta de servidores do Judiciário Federal por valorização salarial

Na manhã desta 6ª feira (4.jul.25), o vereador Landmark Rios (PT) compareceu ao ato realizado pelo Sindjufe-MS (Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal de Mato Grosso do Sul), em frente ao Fórum da Justiça Federal de Campo Grande, para prestar apoio à luta dos servidores por valorização salarial e revisão do plano de cargos e salários.

A mobilização, que faz parte de uma jornada nacional de lutas da categoria em todo o Brasil, cobra que o Supremo Tribunal Federal (STF) inclua no orçamento do Judiciário de 2025 os recursos necessários para atualizar a carreira dos servidores, defasada há duas décadas.

“Valorização não é favor, é justiça para quem dedica a vida ao serviço público”, afirmou Landmark durante o ato, destacando a importância de diálogo entre os poderes e o acolhimento da pauta pelo STF.

A coordenadora do Sindjufe-MS, Zeneide Alencar, explicou que a manifestação cobra, entre outros pontos, a reestruturação da carreira, melhorias na retribuição por qualificação e a correção do vencimento básico. “Estamos reunidos para pedir que o STF acolha as propostas que já apresentamos. Nossa categoria precisa de reconhecimento”, disse.

Já Márcia Pissurno, coordenadora-geral do sindicato, ressaltou que a mobilização é nacional. “Faz 20 anos que nosso plano de cargos não é atualizado, mas o trabalho mudou, as exigências aumentaram. Os servidores precisam ser ouvidos e valorizados no orçamento do Judiciário”, defendeu.