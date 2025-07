Landmark garante 37 emendas na LDO 2026 e reforça o povo como prioridade no orçamento

Foi aprovada nesta quinta-feira (3) a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o ano de 2026, com a incorporação de 275 emendas parlamentares. O vereador Landmark Rios (PT) teve 37 das 41 emendas apresentadas consideradas aptas e incorporadas ao projeto, marcando presença nas áreas de saúde, educação, mobilidade urbana, segurança alimentar, habitação, regularização fundiária e proteção social.



A LDO define as prioridades da Prefeitura para o ano seguinte e orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA). Para 2026, a previsão é de R$ 6,66 bilhões em receitas, um leve recuo em relação ao ano anterior, de R$ 6,68 bilhões.



“Cada linha do orçamento tem que ter a cara do povo. Por isso, nossas emendas refletem as vozes que escutamos nas periferias, nas escolas, nas feiras, nas aldeias, nas hortas comunitárias. A LDO não pode ser apenas técnica, ela precisa ser humana e popular”, afirmou Landmark.



A votação ocorreu em duas sessões nesta quinta: uma ordinária e outra extraordinária. Ao todo, 317 emendas foram protocoladas, sendo 34 inaptas, 6 aglutinadas e 3 rejeitadas em plenário.

Várias áreas foram contempladas nas emendas como a saúde, com destaque para o Hospital Municipal, recursos para contratação de mais profissionais da área, casa de parto humanizado, além da área de bem-estar animal com Hospital Veterinário. Há ainda emendas para investimentos em asfalto, ampliação de ciclovias e drenagem e contenção de enchentes, preservação de parques, recursos para inclusão, educação, habitação e segurança.

Esse projeto aprovado segue agora para sanção ou veto da prefeita Adriane Lopes. Caso haja veto a alguma das emendas apresentadas, retorna para análise na Câmara, que pode manter ou derrubar o veto.



Confira as 37 emendas do vereador Landmark aprovadas na LDO:

Apoiar hortas urbanas e periurbanas com insumos, capacitação e vínculo com políticas de segurança alimentar.

Fortalecer o Sistema Municipal de Planejamento com transparência e participação social.

Mapear e produzir indicadores para qualificar os serviços públicos, priorizando os mais vulneráveis.

Regularizar salários e adicionais dos servidores efetivos.

Melhorar condições de trabalho e valorização dos servidores municipais.

Valorizar a educação no campo, com manutenção de escolas rurais e formação continuada.

Garantir vagas na educação básica próximas à residência dos alunos.

Expandir EMEIs e escolas em tempo integral, com foco na educação inclusiva e combate à evasão escolar.

Implantar e manter creches em comunidades rurais e assentamentos.

Ampliar a Central de Processamento de Alimentos para integrar agricultura familiar à merenda escolar.

Assegurar recursos à Defesa Civil para atuação em desastres naturais.

Ampliar infraestrutura urbana com foco ambiental, recuperando áreas degradadas e biodiversidade.

Concluir obras inacabadas de EMEIs.

Melhorar drenagem, recapeamento, ciclovias e acessibilidade urbana.

Fiscalizar e ordenar fiação aérea, priorizando escolas, comércios e unidades de saúde.

Modernizar e ampliar o transporte público coletivo.

Melhorar estradas vicinais e logística da agricultura familiar.

Levar unidades móveis de saúde a áreas rurais e assentamentos.

Garantir acesso ao esporte e lazer para crianças, jovens e adolescentes.

Promover saúde indígena com reconhecimento às práticas tradicionais.

Ampliar acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência nas Unidades de Saúde.

Apoiar entidades filantrópicas ligadas ao SUS, como a Santa Casa.

Incentivar autonomia econômica de mulheres rurais.

Criar políticas de valorização para a população idosa urbana e rural.

Expandir políticas públicas para pessoas em situação de rua, com foco em moradia e saúde mental.

Criar Centros de Convivência para idosos com acolhimento diurno.

Estruturar cinturão verde com assentamento de até 400 famílias.

Planejar agrovilas com infraestrutura e serviços públicos essenciais.

Incentivar o acesso à cultura e à valorização do patrimônio cultural local.

Fortalecer a economia criativa dos povos indígenas.

Reduzir o déficit habitacional de famílias de baixa renda.

Promover políticas de proteção à população negra, em acordo com a ONU.

Apoiar cozinhas solidárias abastecidas com produtos de hortas urbanas e cinturão verde.

Reformular o Art. 12 da LDO para prever autorização legislativa na gestão orçamentária.

Modificar o Art. 18 da LDO para incluir metas prioritárias no PPA 2026–2029.

Criar programa de inclusão produtiva e permanência da juventude no campo.

Garantir recursos orçamentários para fomentar políticas públicas nos eixos citados.