Landmark entrega a Simone Tebet projeto de R$ 80 milhões contra alagamentos em Campo Grande

Durante a realização do Fórum Participativo “Diálogos para Construção da Estratégia Brasil 2050”, nesta quarta-feira (18), na Câmara Municipal de Campo Grande, o vereador Landmark Rios (PT) entregou em mãos à ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, uma proposta considerada prioritária para a infraestrutura da capital sul-mato-grossense.



O projeto trata de obras estruturantes no Complexo da Região do Segredo, especialmente na Avenida Rashid Neder, com foco na prevenção de desastres causados por chuvas intensas, como alagamentos e erosões. A proposta, estimada em mais de R$ 80 milhões pelo Novo PAC, prevê ações como drenagem urbana, pavimentação, construção de calçadas acessíveis, áreas de lazer e ações sociais de educação ambiental para o engajamento da comunidade.



Segundo Landmark, a obra é uma demanda antiga dos moradores e representa um avanço importante para a segurança e qualidade de vida na região. “Aproveitamos a presença da ministra aqui na Câmara e entregamos o projeto em mãos. Ela se comprometeu a colocar essa obra como prioridade, junto com o município, o Ministério e a bancada federal. Já vamos organizar uma agenda em Brasília para reforçar essa articulação”, afirmou o parlamentar.

FÓRUM

O evento contou com a participação de autoridades locais, estaduais e federais, como o presidente da Câmara, vereador Papy, o governador Eduardo Riedel, além da própria ministra Simone Tebet.



Durante sua fala de abertura, Simone Tebet destacou que o Brasil precisa construir uma cultura de planejamento a longo prazo e elencou questões fundamentais como igualdade social, sustentabilidade, competitividade e educação.

“Qual caminho desejamos percorrer até 2050? Sem a Rota Bioceânica, por exemplo, não há futuro para o agronegócio brasileiro. Precisamos encurtar distâncias e dar segurança aos investidores”, pontuou.



Papy reforçou o papel da Câmara como espaço legítimo dos grandes debates. “Planejar é um ato de responsabilidade com as futuras gerações. Campo Grande precisa ser referência em desenvolvimento sustentável”, afirmou.



O governador Eduardo Riedel complementou o debate destacando que o Estado tem avançado com base em quatro pilares estratégicos: prosperidade, sustentabilidade, tecnologia e inclusão. “Não somos apenas gestores do presente, somos arquitetos do futuro”, disse.



A proposta entregue por Landmark está registrada no Novo PAC, já complementada e enviada para análise do Ministério das Cidades.