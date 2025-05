Landmark vota contra veto de R$ 8,7 milhões e defende entidades sociais

Durante a sessão desta 5ª feira (22.maio.25), o vereador Landmark Rios (PT) votou pela derrubada do veto da prefeita Adriane Lopes ao projeto que garante o repasse de R$ 8,7 milhões ao Fundo Municipal de Investimentos Sociais (FMIS). A decisão, aprovada por unanimidade na Câmara Municipal, garante que instituições filantrópicas das áreas da saúde e assistência social recebam os recursos para manter seus serviços à população.



Em sua fala no plenário, Landmark destacou a importância do apoio às entidades do Terceiro Setor. “Nos últimos meses, o nosso telefone não parou. As entidades estão pedindo socorro. E esse recurso, que já foi repassado pelo Governo do Estado ao município, precisa ser pago imediatamente. Muitas entidades pegaram empréstimos, estão com contas atrasadas e sem condições de continuar atendendo. Não dá pra parcelar, tem que pagar à vista!”, declarou o vereador.



O parlamentar também reconheceu o papel do Fórum das Entidades e elogiou a mobilização de lideranças que acompanharam a votação na Câmara. “O fortalecimento de vocês é fundamental. Contem com o nosso mandato e com esta Casa. É nosso dever garantir que o atendimento na ponta continue acontecendo”, reforçou.



A representante da Associação Dignidade e Vida, Sônia Wolff, também falou sobre o impacto do veto. “Caso ele fosse mantido, muitas instituições teriam que fechar. A maioria de nós trabalha apenas com doações e esse recurso é essencial para seguir atendendo crianças, adolescentes e famílias da periferia.”



Pelo projeto aprovado, cada vereador poderá destinar R$ 300 mil do FMIS para instituições — sendo R$ 150 mil para a área da saúde e R$ 150 mil para a assistência social. A proposta agora será promulgada pela Presidência da Câmara e transformada em lei.