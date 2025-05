Landmark destaca protagonismo e reforça nome de Vander para presidência do PT no MS

Na manhã deste sábado (17.maio.25), o vereador Landmark Rios (PT) participou, no auditório da Fetems (Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul) em Campo Grande, do lançamento das pré-candidaturas de Vander Loubet à presidência estadual do PT e de Edinho Silva à presidência nacional da sigla.

O evento reuniu militantes, parlamentares, dirigentes partidários e lideranças sociais de diversas regiões do estado, com foco na reorganização interna e no fortalecimento da legenda para as eleições de 2026.

Landmark aproveitou o encontro para reafirmar seu apoio à candidatura de Vander e destacar a trajetória do deputado na construção do partido em Mato Grosso do Sul.

“Aqui em Mato Grosso do Sul, nós não conseguimos falar do PT sem falar do Vander, desse gigante que sempre esteve voltado à construção partidária do nosso estado”, afirmou.

Em sua fala, Landmark também lançou desafios à futura direção estadual do partido, como a formação de chapas competitivas para o Legislativo e o fortalecimento da presença petista nas eleições majoritárias.

“Deputado Vander, você vai ser o presidente do partido. O seu desafio é ter uma chapa de deputado estadual combativa, uma chapa de deputado federal, e termos um candidato a governador aqui no Mato Grosso do Sul pelo PT. E você, Vander, é o nosso nome ao Senado da República.”

Pré-candidato à presidência estadual do partido, o deputado federal Vander Loubet disse estar animado com o novo ciclo e destacou que sua candidatura representa mais de 80% das correntes internas da sigla.

“Essa minha candidatura compõe 80 ou 90% das forças das correntes políticas internas que militam dentro do PT. Eu já fui presidente, e a minha trajetória sempre foi na militância no PT. Estou voltando muito animado.”

Vander também apontou como prioridade a reorganização do partido nos 79 municípios sul-mato-grossenses e o fortalecimento da base para a disputa proporcional.

“Precisamos descentralizar. Quero trabalhar com encontros regionais, inclusive com reuniões do diretório estadual com os diretórios municipais por região. A meta é preparar chapas fortes para as eleições estadual e federal.”

MS É ESTRATÉGICO

Pré-candidato à presidência nacional do PT, o ex-ministro Edinho Silva também esteve no evento e elogiou a organização do diretório estadual. Ele ressaltou a importância do Estado para o desenvolvimento do país e reforçou o protagonismo da agroindústria e da piscicultura na economia brasileira.

“É impossível pensarmos um projeto nacional sem pensarmos o Mato Grosso do Sul. Qualquer projeto em relação à agroindústria para o Brasil passa por esse Estado.”

Edinho também fez uma avaliação do governo Lula e defendeu a estabilidade institucional e a reorganização das políticas públicas após o desmonte provocado pelo governo anterior.

“Com o presidente Lula, a gente tem a garantia de que as dificuldades serão superadas no campo da democracia, do diálogo, da estabilidade e do tratamento republicano com governadores e prefeitos.”

Presidente estadual do PT-MS, Vladimir da Silva encerrou o evento destacando o caráter democrático do processo interno e o foco prioritário da legenda para o próximo período eleitoral.

“Esse é um momento muito rico dentro do PT. A gente discute a nossa forma de organização, nossa tática, nossa estratégia. Nosso foco número um é a reeleição do presidente Lula. Queremos ampliar nossa bancada na Câmara, no Senado e também na Assembleia Legislativa do MS.”