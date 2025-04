Moradores reclamam de som alto e MP investiga inércia da Prefeitura

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul instaurou um procedimento administrativo para acompanhar a atuação da Prefeitura de Campo Grande diante das constantes reclamações sobre o excesso de ruído em eventos realizados no espaço multicultural da Esplanada Ferroviária, entre as avenidas Calógeras e Mato Grosso. A abertura do procedimento foi oficializada no Diário Oficial do MP desta 2ª feira (14.abril.25),

Segundo o edital, a investigação tem como objetivo verificar se o Município está cumprindo seu papel de fiscalização e controle para mitigar os transtornos causados aos moradores da região, especialmente em relação ao volume do som e à vibração provocada pelos eventos.

O caso chegou ao MP por meio de uma carta de reclamação coletiva enviada pela Associação dos Ferroviários, Aposentados, Pensionistas, Demitidos e Idosos de Campo Grande e Região. O documento relata que as casas do entorno — muitas delas antigas e habitadas por idosos — têm sido diretamente impactadas pelo barulho excessivo, que estaria prejudicando o bem-estar e a qualidade de vida dos moradores.

Diante da denúncia, a promotora de Justiça Luz Marina Borges Maciel Pinheiro determinou o envio de ofícios à Secretaria Municipal de Turismo (Sectur), responsável pelos eventos, solicitando informações sobre os critérios adotados para uso do espaço e medidas de proteção ao patrimônio histórico-cultural.

Também foi encaminhado pedido à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Semadur), cobrando vistoria no local e apresentação de laudo técnico de aferição sonora.