MSGÁS abre seleção com salários de R$ 4,8 mil e R$ 10,7 mil

A MSGÁS (Companhia de Gás de Mato Grosso do Sul) abriu processo seletivo com três vagas imediatas e cadastro reserva em diversas áreas. As inscrições vão até 10 de outubro, exclusivamente pelo site do certame: https://www.msgas2025.ieses.org/.

O Edital 001/2025 prevê:

2 vagas para Técnico de Processos Tecnológicos – Operação e Manutenção (exigência: Ensino Médio completo), salário inicial de R$ 4.866,95, jornada de 40h semanais.

1 vaga para Analista de Processos Organizacionais – Direito (exigência: graduação em Direito), remuneração de R$ 10.699,81, jornada de 40h semanais.

Há ainda cadastro de reserva para funções de analista e técnico em diferentes áreas. A prova objetiva está marcada para 2 de novembro. O edital e atualizações estão em www.msgas2025.ieses.org; dúvidas devem ser encaminhadas a sac@ieses.org.