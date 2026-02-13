PrefCG mantém ritmo intenso com manutenção e limpeza viária

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) intensificou os serviços de zeladoria em toda a cidade, aproveitando o período de estiagem iniciado na semana passada e mantido ao longo desta semana. As equipes atuaram na limpeza e manutenção de vias asfaltadas e não pavimentadas, na roçada e capina de áreas públicas, além de podas, remoção de árvores e limpeza de pontos críticos de descarte irregular de resíduos sólidos.

Com a trégua nas chuvas, o serviço de tapa-buracos registrou avanço significativo. A média diária de buracos reparados saltou de 1.800 para 2.100. A expectativa é de que o desempenho melhore ainda mais com a redução das chuvas, já que diminuem tanto a quantidade quanto o tamanho dos buracos, permitindo ampliar a área atendida.

Em janeiro, foram tapados 34.854 buracos. Já neste mês, mesmo após dias consecutivos de chuva, a Sisep recuperou 13.440 buracos entre os dias 5 e 12, mantendo, a partir do dia 9, uma média superior a dois mil reparos por dia. Para a execução dos serviços, foram utilizadas 1.380 toneladas de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), aplicado em temperatura entre 110 °C e 177 °C — padrão técnico acompanhado pelos fiscais responsáveis pela supervisão das obras.

As equipes também reforçaram a manutenção das vias não pavimentadas, com patrolamento e cascalhamento nos bairros Chácara dos Poderes, Residencial Aquarius, Jardim das Cerejeiras, Residencial José Teruel Filho, Jardim Botânico e Novo Século. Somente nesta semana, foram utilizados mais de 2.232 metros cúbicos de cascalho.

O ritmo foi igualmente intenso nos serviços de roçada e limpeza, preparando as mais de 200 unidades escolares municipais para o retorno das aulas. As ações contemplaram ainda canteiros centrais de avenidas, praças, áreas verdes e terminais de ônibus urbanos, além da limpeza e manutenção de vias e do sistema de drenagem, com desobstrução e reparos em bocas de lobo.

As chuvas também provocaram solapamentos — afundamentos no asfalto — em diferentes pontos da cidade. Nesta semana, a Sisep atuou na Rua Bahia com a Rua Joaquim Murtinho, na ponte sobre o córrego Anhanduí, na Rua Bonsucesso com a Avenida Ernesto Geisel, além da Rua Catiguá, onde parte da pista foi comprometida. A chuva desta sexta-feira atrasou a conclusão dos serviços, que estão na fase final de drenagem. Após a finalização dessa etapa, as equipes aplicarão nova capa asfáltica nos trechos afetados.

No centro da cidade e em vias de grande fluxo, como as avenidas José Barbosa Rodrigues e Senador Antonio Mendes Canale, foram realizadas roçadas, podas e manejo de leucenas, além do corte de vegetação que avançava sobre áreas utilizadas para caminhadas.

A Prefeitura também reforçou a limpeza em áreas críticas de descarte irregular de resíduos. Nesta semana, as equipes atuaram na Avenida Engenheiro Lutero Lopes, no Aero Rancho, e em diversos pontos do Portal Caiobá, Recanto dos Pássaros e Jardim Búzios — neste último, os trabalhos seguiram mesmo sob chuva. Houve ainda nova ação de limpeza às margens do córrego Anhanduí, na Avenida Ernesto Geisel, com apoio da Guarda Civil Metropolitana (GCM).

Para garantir a manutenção diária da cidade, a Sisep mobiliza, em média, quatro pás-carregadeiras, 18 caminhões caçamba truck, três caminhões com carroceria gabinada, três caminhões caçamba toco, dois tratores com roçadeira, dois tratores com grade, 15 roçadeiras costais, sete motosserras, três moto-podas e cerca de 50 trabalhadores.