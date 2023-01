Prefeita Adriane Lopes repudia atos de violência em Brasilia

A prefeita Adriane Lopes de Campo Grande se manifestou nas redes sociais nesse domingo (8) contra os atos de violência em Brasília. Ela fez uma postagem comentando o episódio na sua conta no Twitter.

"As manifestações pacíficas são

legítimas e precisam ser aceitas e

respeitadas. Violência e depredação

de patrimônio publico ou privado, e

atos que coloquem a vida em risco,

são inaceitáveis. É preciso respeitar

as instituições, a democracia e o

estado democrático de direito".

Manifestantes que não aceitam o resultado das eleições federais estão acampados na frente do DCTA (Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial) há dois meses. Muitos deles estão com carros estacionados em cima das guias, onde é proibido. De acordo com a gestão, os proprietários dos veículos foram voltados, mas permanecem no local.

Um grupo de pessoas saindo do acampamento também se dirigiu ao local para integrar a invasão terrorista no Congresso Nacional.