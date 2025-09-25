Prefeitura abre seleção para professores temporários da Reme

A Prefeitura de Campo Grande, por meio das Secretarias Municipais de Educação (Semed) e de Administração e Inovação (Semadi), publicou em Diogrande de n. 8.070 dessa quinta-feira (25), o Edital n. 12/2025 com a abertura do processo seletivo simplificado para contratação temporária de professores que irão atuar nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino (Reme).

As inscrições são gratuitas e estarão abertas das 9h do dia 25 de setembro até 23h59 do dia 3 de outubro de 2025, exclusivamente pelo site https://concurso.fapec.org

Requisitos básicos: ser brasileiro nato ou naturalizado; ter no mínimo 18 anos completos; estar em dia com as obrigações eleitorais e militares (para homens); não possuir condenação criminal nos últimos cinco anos; possuir curso de licenciatura plena ou normal superior, conforme a área de atuação.

Etapas do processo:



Inscrição on-line (eliminatória)

Prova escrita objetiva (eliminatória)

Prova de títulos (classificatória).

Os candidatos aprovados formarão um cadastro reserva de professores temporários da REME, com validade de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período.

O processo seletivo prevê cotas para negros (10%), pessoas com deficiência (5%) e indígenas (5%).

Mais informações, o edital completo e o cronograma estão disponíveis nos sites da Semed www.campogrande.ms.gov.br/semed e da Fapec https://concurso.fapec.org

Dúvidas podem ser enviadas para o e-mail: concurso@fapec.org

Todas as informações do edital encontram-se no link https://diogrande.campogrande.ms.gov.br/download_edicao/eyJjb2RpZ29kaWEiOiIxMDAwNSJ9.pdf a partir da página 06.