Vereador Landmark cobra andamento da revitalização da 'igrejinha' da Tia Eva

O vereador Landmark Rios (PT) protocolou, nesta terça-feira (11.fev.25), ofício na Secretarias de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc) e vai oficiar a secretaria de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso do Sul (Seilog) e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), cobrando informações sobre o andamento da revitalização da Igreja de São Benedito, tombada como patrimônio histórico municipal e estadual. A igreja, conhecida popularmente como “igrejinha”, é a segunda edificação religiosa mais antiga de Campo Grande (MS).

“Nós vimos há uma semana o trágico desabamento de parte do teto da Igreja da Ordem Primeira de São Francisco, conhecida como ‘igreja de ouro’, que matou uma jovem de 26 anos e deixou outras cinco pessoas feridas, no Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador. Um referencial de história e cultura do país. Então, não queremos que a ‘igrejinha’ da Tia Eva, que também tem um significado histórico e cultural imenso para Campo Grande, venha, Deus nos livre, a passar por acidentes que podem ser evitados”, ponderou o vereador.

Conforme Landmark, a morosidade e a inação de setores do poder público “não podem levar que a revitalização se arraste por tanto tempo. O governo prometeu o investimento de R$ 450 mil em julho de 2021 – lá se foram três anos. Agora, precisamos saber por que, tendo o projeto e o recurso, a revitalização ainda não foi iniciada?”, apontou Landmark.

A edificação religiosa foi fundada por tia Eva, que fez uma promessa a São Benedito e construiu a igreja em 1906, após se curar de um acidente. A igreja foi tombada em 1996 pelo município e em 1998 pelo Estado, mas, mesmo com esses reconhecimentos, a preservação sempre foi responsabilidade da comunidade.

A igreja, além de seu valor histórico, guarda em seu interior a imagem do santo esculpida por tia Eva, e no fundo da igreja estão enterrados os restos mortais de tia Eva e um de seus netos, segundo relatos.

A construção, que foi inicialmente feita de pau-a-pique, foi substituída por alvenaria em 1919. Com o passar dos anos, a igreja passou por diferentes administrações, sendo finalmente gerida pelos descendentes de tia Eva, que formaram a Associação Beneficente dos Descendentes de Tia Eva, responsável pela organização da tradicional festa de São Benedito. “Então, hoje o sentimento é de tristeza. Mas eu creio que logo, logo, uma boa notícia vai chegar. Há várias pessoas, como o senhor, buscando essa melhoria para a comunidade. Então, queremos agora que o poder público venha e faça as intervenções necessárias”, lamentou Ronaldo Tacos, presidente da Associação, ao receber o vereador em frente à igrejinha.

Rondaldo Tacos, presidente da Associação Beneficente dos Descendentes de Tia Eva, em conversa com Landmark. Foto: Pedro Roque

Desde a sua fundação, apesar do tombamento, a manutenção da igreja foi realizada pela própria comunidade, sem apoio financeiro significativo das autoridades públicas. Somente em 2021, foi apresentado o projeto de restauração e requalificação do entorno da igreja, que tinha a previsão para início das obras em 2022, mas que até hoje não entrou no expediente licitatório.

Igreja da Comunidade da Tia Eva aguarda revitalização. Foto: Pedro Roque

Em apoio à causa, o vereador Landmark colocou seu mandato à disposição da comunidade e reforçou a importância da preservação. “Ronaldo, em nome dos nossos colegas vereadores, tem outros vereadores também nesta luta, não é só o Landmark, e me coloco à disposição do nosso mandato, da comunidade, da história de vocês, da Comunidade da Tia Eva, dizendo que estamos à disposição e que devemos preservar a história de vocês. A história de vocês aqui dentro de Campo Grande, na história do Brasil, e a história da Tia Eva”, afirmou ao lado do descendente de Tia Eva.

As lideranças da Comunidade da Tia Eva agradeceram o empenho do vereador Landmark na busca por uma resposta do poder público. Foto: Pedro Roque

Ronaldo, por sua vez, agradeceu o apoio e expressou otimismo com o apoio do vereador. “A gente agradece, a comunidade Tia Eva agradece todo o apoio que o vereador vem trazer para a comunidade. Tenho certeza de que, nos próximos meses, já vai sair a licitação. Nós aguardamos”, completou.