CAMPO GRANDE (MS)

Votação sobre veto do 'Ar no Busão' desafia 21 vereadores que foram a favor do projeto

Proposta foi aprovada, mas acabou vetada

Veto será votado na sessão de quinta-feiraVeto será votado na sessão de quinta-feira - Izaias Medeiros
Na sessão de quinta-feira (04), a Câmara Municipal de Campo Grande define o futuro do projeto "Ar no Busão", que obriga a instalação de ar-condicionado nos novos ônibus do transporte público da capital. A decisão, que pode derrubar o veto da prefeita Adriane Lopes (PP), colocará à prova o compromisso dos vereadores que, em sua maioria, já se manifestaram a favor da proposta.

O projeto de autoria do vereador Landmark Rios (PT), foi aprovado em 26 de junho com 21 votos a favor e apenas quatro contra. No entanto, o Executivo vetou a proposta no mês de julho, alegando "vício de iniciativa" e a possibilidade de reequilíbrio financeiro no contrato com o Consórcio Guaicurus.

Agora, para que a climatização se torne lei, são necessários 15 votos para derrubar o veto. A votação será um teste direto para aqueles que, há pouco mais de dois meses, levantaram a mão em apoio à iniciativa.

Serão testados

A lista de vereadores que votou a favor da proposta e que agora terá a chance de manter sua posição e derrubar o veto é longa e inclui: Ana Portela (PL), André Salineiro (PL), Beto Avelar (PP), Carlão (PSB), Clodoilson Pires (Podemos), Dr. Jamal (MDB), Dr. Lívio (União Brasil), Flávio Cabo Almi (PSDB), Herculano Borges (Republicanos), Jean Ferreira (PT), Junior Coringa (MDB), Landmark (PT), Leinha (Avante), Luiza Ribeiro (PT), Maicon Nogueira (PP), Neto Santos (Republicanos), Professor Riverton (PP), Rafael Tavares (PL), Ronilço Guerreiro (Podemos), Veterinário Francisco (União Brasil) e Wilson Lands (Avante).

Apenas os vereadores Marquinhos Trad (PDT), Delei Pinheiro (PP) e Otávio Trad (PSD) votaram contra.

O vereador Landmark, que tem articulado para conseguir os 15 votos necessários, afirma que a decisão mostrará quem está realmente ao lado da população. "Essa votação é um divisor de águas. O trabalhador que pega ônibus todos os dias, debaixo do calor, merece mais dignidade. O Ar no Busão é uma medida justa, necessária e possível. Quem votar contra estará votando contra o povo", provocou o parlamentar.

A urgência do tema já foi reconhecida até mesmo pelos ex e atuais diretores do Consórcio Guaicurus. Durante a CPI do Transporte Público, Themis de Oliveira e João Rezende afirmaram que a climatização é "possível e necessária" e que seria cumprida caso a Prefeitura determinasse. A decisão agora está nas mãos dos vereadores.

