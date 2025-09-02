MS Notícias

02 de setembro de 2025
CAMPO GRANDE (MS)

Com R$ 6,9 bi previstos, Landmark cobra que orçamento da Capital priorize população

Parlamentar quer projeto alinhado com as reais necessidades dos moradores

Vereador Landmark durante reunião com prefeita na CâmaraVereador Landmark durante reunião com prefeita na Câmara - Pedro Roque
Durante a entrega da Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2026 e do Plano Plurianual (PPA) 2026-2029 à Câmara Municipal, o vereador Landmark Rios (PT), vice-presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, defendeu que o orçamento da Capital seja construído com foco nas pessoas e nos servidores públicos.

“O orçamento precisa atender quem está na ponta. Hoje vemos falta de remédios nos postos de saúde e nos CAPS, ausência de especialistas, situações que não podem virar rotina. É preciso garantir recursos para a saúde, a educação, a assistência social e, também, para os servidores, que são os responsáveis por entregar os serviços à população. O orçamento tem que dar dignidade e tranquilidade para o campo-grandense que já vive tantas dificuldades”, afirmou o parlamentar.

Landmark destacou que tem recebido nos últimos dias diversas denúncias sobre a falta de medicamentos em unidades de saúde e centros de atenção psicossocial. Segundo ele, o debate sobre a LOA deve ser acompanhado de escutas populares. “Nosso compromisso é ouvir a cidade, do centro à periferia, e garantir que o orçamento reflita as reais necessidades da população”.

ORÇAMENTO

A proposta orçamentária para 2026 prevê R$ 6,974 bilhões em receitas e despesas, crescimento de 1,49% em relação ao ano anterior. O documento foi entregue pela prefeita Adriane Lopes (PP) ao presidente da Câmara, vereador Epaminondas Neto, o Papy (PSDB), em reunião realizada nesta segunda-feira (1º).

Adriane Lopes destacou que as propostas “vão direcionar a cidade para os próximos quatro anos, para os avanços que a cidade vai vivenciar e também a Reforma Tributária para o ano que vem”. A prefeita ressaltou a adoção de medidas de equilíbrio fiscal. “Estamos vivenciando um Plano de Equilíbrio Fiscal, diminuindo os gastos da máquina pública para investir na cidade. Temos ainda a preocupação da Reforma Tributária, então estamos com bastante cautela, pé no chão, pensando nos impactos que a cidade pode vivenciar”, disse.

A secretária municipal de Fazenda, Márcia Hokama, afirmou que as despesas com pessoal estão atualmente em 52,99% da Receita Corrente Líquida, abaixo do limite legal, mas ainda acima do prudencial. “Você diminui este índice com aumento da receita e diminuição das despesas, só tem essa fórmula. É o que estamos buscando com nosso Plano de Equilíbrio Fiscal, a fim de enquadrarmos dentro do que precisamos”, explicou.

Já o presidente Papy ressaltou a responsabilidade da Câmara na análise do orçamento. “Nós temos aqui nas nossas mãos dois materiais muito importantes porque eles definem diretamente a vida do cidadão. Com o que a prefeitura vai gastar o dinheiro nos próximos quatro anos. Isso passa na mão da Câmara de Vereadores, para ser analisado com muita seriedade e responsabilidade”.

Ele reforçou que as audiências públicas serão fundamentais para “no final do ano votarmos um orçamento que realmente entregue para a cidade aquilo que é esperado”. O PPA entregue ao Legislativo define as diretrizes e metas para os próximos quatro anos em oito eixos, incluindo saúde, educação, mobilidade, proteção social e governança.

