PT vive momento estratégico de renovação, afirma Landmark em posse da nova diretoria

Na manhã deste sábado (30), a sede da Fetems (Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul) foi palco da cerimônia de posse da nova diretoria estadual e municipal do Partido dos Trabalhadores (PT).

O ato marcou a filiação do advogado e ex-deputado federal Fábio Trad ao partido, além da posse do deputado federal Vander Loubet como presidente do Diretório Estadual e do deputado estadual Pedro Kemp como presidente do Diretório Municipal de Campo Grande.

O vereador Landmark Rios (PT), presente no evento, destacou a importância da nova fase do partido. Para ele, a posse representa um momento de renovação e estratégia política em Mato Grosso do Sul.

“O deputado Vander tem uma missão de oxigenar o partido. Ele foi eleito para preparar o PT para uma chapa competitiva de deputados federais e estaduais. Nós teremos o Vander como nosso candidato a senador e vamos estar discutindo o nome do Fábio Trad, para ser o nosso candidato a governador. Agora é descer para os municípios, dialogar com a militância e falar das políticas do governo Lula. A reeleição do presidente Lula será uma das eleições mais importantes que o Brasil vai viver”, afirmou Landmark.

Recém-filiado ao PT, Fábio Trad destacou em seu discurso que sua chegada ao partido representa um reencontro com sua trajetória e identidade política. “Eu me sinto como se estivesse nesse processo de evolução, de maturação da minha jornada política, reencontrando a minha verdadeira identidade. Eu venho, primeiro, para aprender; segundo, para conviver; e terceiro, para decidir em conjunto. Não venho falando na primeira pessoa do singular. Estou aqui para ser mais um militante e quero honrar esta jornada colaborando com o conjunto do PT.”

Em seu pronunciamento, o deputado federal e novo presidente estadual do PT, Vander Loubet, reforçou que o partido terá candidatura própria ao governo de Mato Grosso do Sul em 2026, como parte da estratégia de fortalecimento da legenda no Estado.

“O PT vai ter candidato a governador. Vai ser um dos melhores quadros nossos, porque temos condições de dialogar com a sociedade e com os servidores públicos. Eu coloco meu nome à disposição para o Senado e acredito que estamos construindo uma frente ampla e democrática de apoio ao presidente Lula. A eleição de 2026 será decisiva e o PT em Mato Grosso do Sul estará preparado para esse desafio”, declarou Vander.