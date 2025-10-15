48,8% dos eleitores aprovam governo Lula em São Paulo

O presidente lula-da-silva/">Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mantém uma avaliação sólida e positiva na cidade de São Paulo, de acordo com pesquisa divulgada nesta 4ª feira (15.out.2025) pelo instituto Paraná Pesquisas.

Segundo o levantamento, 48,8% dos paulistanos aprovam o governo federal. Trata-se de um desempenho expressivo no maior colégio eleitoral do Brasil, reforçando a força política do presidente em um dos centros urbanos mais estratégicos do país.

A desaprovação ficou em 48%, e outros 3,2% não souberam responder. Com a margem de erro de 3,3 pontos percentuais, os números indicam empate técnico, mas com vantagem para a aprovação.

AVALIAÇÃO POSITIVA

Entre os entrevistados, 34,8% consideram a gestão de Lula "boa" (22,2%) ou "ótima" (12,6%). Já 25,3% classificam como "regular", o que também indica uma visão neutra, mas não negativa.

As avaliações “ruim” e “péssima” somaram 9,5% e 28,6%, respectivamente.

Esses números refletem um cenário de estabilidade e resiliência da imagem do presidente, mesmo diante de um ambiente político polarizado.

LULA, LÍDER MUNDIAL

A capital paulista é um termômetro político do país e reflete o capital político de Lula no mundo. Manter índices positivos de aprovação entre os eleitores da cidade é visto como um trunfo importante para qualquer liderança nacional.

Para aliados do governo, o resultado confirma que ações como o fortalecimento dos programas sociais, a retomada de investimentos públicos e o diálogo federativo seguem repercutindo bem entre os eleitores urbanos, e a recuperação da imagem internacional do país.

A PESQUISA

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 905 eleitores entre os dias 9 e 12 de outubro de 2025. A margem de erro é de 3,3 pontos percentuais e o nível de confiança, 95%.