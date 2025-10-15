MS Notícias

PARANÁ PESQUISAS

48,8% dos eleitores aprovam governo Lula em São Paulo

Presidente lidera aprovação no maior colégio eleitoral do país

02.10.2025 Inauguração do Centro Municipal de Referência em Educação Infantil Professor Afonso Brito.02.10.2025 Inauguração do Centro Municipal de Referência em Educação Infantil Professor Afonso Brito. - Foto: Ricardo Stuckert / PR
O presidente lula-da-silva/">Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mantém uma avaliação sólida e positiva na cidade de São Paulo, de acordo com pesquisa divulgada nesta 4ª feira (15.out.2025) pelo instituto Paraná Pesquisas.

Segundo o levantamento, 48,8% dos paulistanos aprovam o governo federal. Trata-se de um desempenho expressivo no maior colégio eleitoral do Brasil, reforçando a força política do presidente em um dos centros urbanos mais estratégicos do país.

A desaprovação ficou em 48%, e outros 3,2% não souberam responder. Com a margem de erro de 3,3 pontos percentuais, os números indicam empate técnico, mas com vantagem para a aprovação.

AVALIAÇÃO POSITIVA

Entre os entrevistados, 34,8% consideram a gestão de Lula "boa" (22,2%) ou "ótima" (12,6%). Já 25,3% classificam como "regular", o que também indica uma visão neutra, mas não negativa.

As avaliações “ruim” e “péssima” somaram 9,5% e 28,6%, respectivamente.

Esses números refletem um cenário de estabilidade e resiliência da imagem do presidente, mesmo diante de um ambiente político polarizado. 

LULA, LÍDER MUNDIAL

A capital paulista é um termômetro político do país e reflete o capital político de Lula no mundo. Manter índices positivos de aprovação entre os eleitores da cidade é visto como um trunfo importante para qualquer liderança nacional.

Para aliados do governo, o resultado confirma que ações como o fortalecimento dos programas sociais, a retomada de investimentos públicos e o diálogo federativo seguem repercutindo bem entre os eleitores urbanos, e a recuperação da imagem internacional do país.  

A PESQUISA

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 905 eleitores entre os dias 9 e 12 de outubro de 2025. A margem de erro é de 3,3 pontos percentuais e o nível de confiança, 95%.

