Adriane Lopes nomeia Elton Dione como novo Controlador-Geral de CG

A prefeita Adriane Lopes nomeou o servidor público Elton Dione de Souza como o novo Controlador-Geral do Município de Campo Grande, conforme publicação no Diário Oficial da capital. Auditor de Controle Interno e bacharel em Ciências Contábeis, Elton acumula experiência na Administração Pública e especialização em Metodologias para Educação a Distância.

Com um histórico que inclui o posto de primeiro-tenente no Exército Brasileiro, onde atuou em funções de chefia administrativa, além de passagens como Coordenador Técnico e Analista de Suporte, Elton também se destacou como palestrante e professor. Em 2023, ele foi indicado para a Medalha Exército Brasileiro, reconhecimento conferido a civis com relevantes contribuições à sociedade.

Em sua nomeação, o novo controlador-geral destacou seu compromisso com a gestão municipal: “Recebi o convite da prefeita Adriane Lopes e aceitei com muita honra assumir essa responsabilidade à frente da Controladoria-Geral do Município (CGM). A pasta é sem dúvida um órgão importante para a gestão pública municipal, com atribuições que auxiliam no dinamismo da gestão pública”, afirmou.