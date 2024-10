Alan e Marçal têm empate técnico na reta final, aponta pesquisa do IPP

Na reta final da campanha eleitoral, a disputa pela prefeitura de Dourados está aberta, com empate técnico entre os dois primeiros colocados e crescimento do terceiro. É o que mostram os números da pesquisa realizada pelo IPP (Instituto de Pesquisa Pinheiro) e encomendada pelo site MS Notícias. O levantamento, registrado no TSE sob Nº 03300/2024, foi realizado entre os dias 30 de setembro e 2 de outubro, com 500 eleitores. A margem de erro é de 4,38% e a margem de confiança de 95%.

Segundo os números da pesquisa estimulada, aquela em que são apontados os nomes dos candidatos, o ex-deputado e radialista Marçal Filho (PSDB) segue na frente com 31%, mas caiu em relação ao levantamento anterior, divulgado no dia 28 de setembro, quando foi apontado por 35% dos entrevistados. Como o período da pesquisa pega o intervalo entre os três debates anteriores e o último, realizado pela TV Morena no dia 3, a queda pode ser reflexo da ausência do candidato em todos os encontros.

Já o prefeito Alan Guedes (PP), que busca a reeleição, segue a tendência de alta dos últimos dias, saindo de 27% para 29%, variação positiva dentro da margem de erro. Esses números apontam empate técnico entre os dois primeiros.

O crescimento foi registrado também com o candidato Tiago Botelho (PT), que conseguiu uma movimentação positiva fora da margem de erro. Na pesquisa anterior, ele foi citado por 12% dos pesquisados e agora tem 18%. Bela Barros (PDT) foi apontada por 10%, Racib Harb (Novo) tem 6%. Beto Teles (Rede) permanece com 2%, assim como Valderi Garcia (PCO), com 0,4%. Não sabem ou não responderam somam 3% e votos brancos ou nulos, 0,6%.

As mesmas variações foram detectadas na pesquisa espontânea. Marçal mantém a frente com 26,2% e o prefeito Alan foi lembrado por 24,4% dos entrevistados. Tiago Botelho tem 9,6%, Bela Barros ficou com 3,8%, Racib Harb 2% e Beto Teles 1,6%. Valderi Garcia tem 0,4%. Neste caso, o número de indecisos sobe para 30,4%.

REJEIÇÃO

O levantamento avaliou ainda a rejeição dos candidatos e o prefeito Alan Guedes foi o mais citado, com 23,6%, seguido pelo radialista Marçal Filho, com 20,4%. Bela Barros é rejeitada por 14,4% dos eleitores, Tiago Botelho por 13%, Racib Harb por 4,4%, Valderi Garcia por 2% e Beto Teles por 1,6%. Já 20,6% não sabem ou não responderam.

AVALIAÇÃO

A pesquisa IPP/MS Notícias perguntou também sobre a avaliação da administração do atual prefeito Alan Guedes. Para 39% dos entrevistados, a gestão de Alan é ótima ou boa, enquanto 37,8% consideram regular. Já para 13,6%, a administração é ruim e 5% avaliam como péssima. Não souberam ou não responderam somam 4,6%.