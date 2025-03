Ao vivo: julgamento de Bolsonaro e seus aliados na tentativa de golpe de estado no Brasil

Na manhã desta terça-feira (25), a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) ouviu as defesas dos oito denunciados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por tentativa de golpe de Estado, no chamado "Núcleo Crucial" da suposta organização criminosa. O presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso, rejeitou pedidos de afastamento dos ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes, feitos na Arguição de Suspeição (AS) 236, movida por Filipe Martins. A defesa alegava parcialidade desses ministros e do procurador-geral da República, Paulo Gonet, mas Barroso argumentou que a ação foi apresentada fora do prazo e não havia evidências claras de parcialidade.

Barroso também rejeitou o pedido de impedimento de Flávio Dino, argumentando que o pedido foi intempestivo e sem fundamentos suficientes para comprovar imparcialidade. A sessão seguiu com as sustentações orais das defesas dos denunciados.

Resumo das defesas:

Alexandre Ramagem: A defesa alegou que a denúncia não apresentou fatos novos e que ele não participou de qualquer ato golpista ou organização criminosa. Almir Garnier: A defesa questionou por que outros comandantes não foram denunciados e argumentou que Garnier não poderia, por si só, ordenar a movimentação das tropas. Anderson Torres: A defesa afirmou que as acusações eram baseadas em delações falsas e que Torres não teve participação nos eventos mencionados na denúncia. Augusto Heleno: A defesa argumentou que não havia provas de envolvimento de Heleno em articulações golpistas e que ele não participou de nenhuma reunião crucial. Jair Bolsonaro: O advogado de Bolsonaro afirmou que não há evidências de envolvimento do ex-presidente nos atos de 8 de janeiro e questionou a validade das acusações e da delação de Mauro Cid. Mauro Cid: A defesa destacou a colaboração de Cid como delator e pediu o arquivamento da denúncia em relação a ele, considerando sua contribuição para a investigação. Paulo Sérgio Nogueira: A defesa alegou falta de provas sólidas para sustentar a acusação contra o general e afirmou que ele era contra qualquer golpe de Estado. Walter Braga Netto: A defesa argumentou que não há provas de envolvimento de Braga Netto nos atos de 8 de janeiro e questionou a validade da delação de Mauro Cid.

Após as manifestações, a sessão foi suspensa e retomada às 14h. Assista ao vivo!